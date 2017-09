Hommage à Si Moh Ouali, né Zehraoui Mohamed à Ait Douala, en 1936, ancien officier de l'ALN

Très triste ce jour du 10 septembre 1994 où tu nous a quittés. Le temps passe, mais tous ceux qui t'ont aimé et connu ne t'ont pas oublié.

Ta gentillesse, ta modestie, ton courage et ta bravoure, ton engagement et ton sens du sacrifice étaient appréciés par ta famille, tes amis et tes compagnons de lutte. Jeune, après avoir été moussebel, tu fus enrôlé dans la glorieuse ALN pour participer au combat libérateur au service de l'indépendance de ton pays.

Au sein des commandos dont tu faisais partie tu t'es distingué par ta participation à de nombreuses batailles dont celle de Sid Ali Bounab, le 9 janvier 1959. Tu avais cessé de te battre contre les soldats de l'armée française et ta loyauté et ton courage t'ont valu d'être blessé, pas moins de sept fois et de devenir invalide à 80 pour cent, une fois la guerre terminée.

En 1960 et 1962, tu avais été promu responsable de la région d'Ait Douala, où régnait le capitaine Oudinot de sinistre mémoire, qui ne put t'abattre et anéantir les moujahidine qui se trouvaient à tes côtés.

En ce douloureux 23e anniversaire de la célèbre bataille, alors que tu avais tellement à coeur de te battre pour ta patrie, tes faits d'armes t'ont valu le respect de tes compagnons de lutte. Tu es décédé des suites des séquelles de tes blessures. Après la libération de ton pays, tu vécus dans la simplicité et tu as laissé l'image d'un homme honnête et exemplaire.

Aussi, pour ce 23e anniversaire de ta mort survenue brutalement, ton frère Ahséne tiens à te rendre un émouvant et vibrant hommage et demande à tous ceux et toutes celles qui ont la chance de te connaître, de te côtoyer et de faire partie de tes proches et de tes amis, d'avoir une profonde pensée en ta mémoire et prier Dieu de t'accorder Sa Miséricorde et de t'accueillir dans Son Vaste Paradis.