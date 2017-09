OUYAHIA RÉPOND À CEUX QUI DEMANDENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 "Que du vent"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le secrétaire général du RND

«Je rassure les Algériens sur la santé de leur président. Il va bien, il fait son travail le plus normalement du monde et il suit les dossiers», a attesté le SG du RND.

«Rih fi barrima». (que du vent, Ndlr). C'est avec cette expression populaire qu'a répondu, Ahmed Ouyahia, hier, à ceux qui demandent l'application de l'article 102 pour la destitution du président de la République. «Ils ont eu la réponse qu'il fallait mercredi dernier lors de la tenue du Conseil des ministres présidé par Son Excellence monsieur le président de la République», a-t-il dit hier, en marge des travaux du conseil national du RND qu'il a présidé. «Je rassure les Algériens sur la santé de leur président. Il va bien, il fait son travail le plus normalement du monde et il suit les dossiers», a attesté Ahmed Ouyahia avant de trancher: «Pour le reste comme dit l'expression populaire: «Rih fi barrima.» Revêtant l'espace d'un week-end son costume de chef de parti, l'actuel Premier ministre, Ahmed Ouhayia, a présidé hier, à Alger, la réunion du conseil national de son parti. En plus de cette polémique sur l'article 102 de la Constitution, des questions strictement organiques et des préparatifs de ces élections locales, ont également abordés par Ouyahia ainsi que d'autres sujets d'actualité nationale dont les prochaines élections locales. «Le RND sera présent au niveau de toutes les communes et des APW», a affirmé le patron du RND dans une déclaration à la chaîne Ennahar TV précisant que les structures du parti sont en train de peaufiner les listes électorales qui sont ficelées à 30%. Le conseil national du RND a pris une résolution qui a confié la confection des listes aux structures locales du parti. C'est le bureau communal qui confectionne les listes et c'est au conseil communal d'avaliser après un vote à la majorité. C'est une démarche organique prise par le conseil national qui semble avoir donné ses fruits et cela sur plusieurs aspects. La seule recommandation est celle de la loi qui exige 30% de femmes dans les listes. Pour notre part, au conseil national, nous insistons à ce que 20% des listes soient des jeunes». Mais Ouyahia descendra-t-il sur le terrain pour mener la campagne électorale? Hésitant, il affirme simplement « que la campagne pour les locales sera...locale». Ouyahia a effectué un remarquable travail de terrain durant plusieurs mois avant les législatives du 4 mai dernier. Le résultat ne s'est pas fait attendre: son parti a été le grand gagnant de cette élection passant de 70 sièges en 2012 à 100 sièges en 2017. Interrogé sur les instructions données aux élus du RND, Ahmed Ouyahia précisera d'abord que «le RND n'a jamais fait partie de l'opposition»,cependant, ajoute-t-il, «on a donné instructions à nos députés de s'exprimer librement et de transmettre les préoccupations des citoyens et surtout de signaler les insuffisances qui, par ailleurs sont nombreuses dans notre pays». Au sujet du «dossier Bouchouareb», Ahmed Ouyahia a clôturé une polémique qui a fait les choux gras de la presse nationale. Il révèle en effet, que c'est Bouchouareb lui-même qui l'a saisi par une lettre dans laquelle il a demandé à ce qu'il soit «allégé de ses responsabilités au sein du Conseil national du parti et cela pour des raisons strictement personnelles». Le patron du RND ajoute que «suite à cette demande, j'ai moi-même, en tant que secrétaire général du parti, répercuté au niveau des structures du parti les informant que M.Bouchouareb n'est plus dans les effectifs du Conseil national». Lors de la réunion d'hier, Ahmed Ouyahia a donné les directives à suivre pour garantir un meilleur score lors de cette compétition. Les prochaines élections locales seront un vrai baromètre du poids politique de chaque formation, pour ainsi dire, ce rendez-vous terminera la nouvelle carte politique esquissée lors des législatives.