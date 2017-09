DEUX INDIVIDUS IMPLIQUÉS DANS L'ATTENTAT DE TIARET ARRÊTÉS L'armée sur la trace des commanditaires

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP est mobilisée veillant à la sécurité des citoyens et l'intégrité du pays

Ils travaillaient sous la coupe d'un certain Adjine Rabah, un terroriste qui se prétend émir de Daesh appartenant à Katibet Djund El Khilafa.

Agissant sur la base de renseignement, les forces de l'ANP sur la trace des commanditaires de la tentative d'attentat-suicide raté à Tiaret la veille de la fête de l'Aïd, ont réussi à mettre la main sur deux individus impliqués dans ce lâche forfait qui a coûté la vie à deux policiers, dont l'un s'est jeté sur le kamikaze pour éviter un véritable carnage à la ville. Le kamikaze, qui répond au nom de Boucetta Aissaoui alias Abou Djihad, ciblait un commissariat de police. En effet, dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, il est souligné, «dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire en coordination avec la Gendarmerie nationale, ont arrêté le 8 septembre dernier, deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret au niveau du commandement de la 2e Région militaire». Des sources très bien informées confient que les forces de l'ANP sont mobilisées pour localiser la position d'un groupe composé d'une dizaine de terroristes dont deux femmes. Il s'agit de nouvelles recrues, toutes issues du même quartier. Celles-là agissent sous la coupe d'un certain Adjine Rabah. Un terroriste qui se prétend émir de Daesh appartenant à Katibet Djund El Khilafa. Ce chef terroriste avait bénéficié depuis quelques années des procédures de la loi de la concorde civile en 2002, cependant, il a repris ses activités subversives entre 2009 et 2010 pour servir Al Qaïda au Maghreb islamique qui avait déjà remplacé le Gspc sous la coupe du tristement célèbre Abdemalek Droukdel alais Abou Mossaâb Abdel Wadoud. Le prétendu émir de Daesh se charge du recrutement et commet son premier forfait en cette date du 31 août. Nos sources n'ont aucun doute que Adjine Rabah est l'architecte de cet attentat qui, fort heureusement, n'a pas atteint son objectif. L'opération militaire actuellement en cours à Tiaret par l'ANP, mais aussi par la Gendarmerie nationale et la police qui travaillent en coordination vise la neutralisation de tout le groupe.

N'écartant pas la piste d'éléments de soutien, les forces de sécurité ont aussi ouvert une enquête dans ce sens. Sur tous les fronts, les forces de l'ANP ont réussi hier, grâce à des efforts continus, à convaincre deux terroristes de déposer les armes à Jijel. L'opération comme rapportée a connu la participation des familles des terroristes, dont l'épouse de l'un d'entre eux s'était rendue aux forces de sécurité avec ses cinq enfants. L'ANP poursuit sa lutte antiterroriste, mais aussi sa lutte contre tous genres de crime organisé, notamment le trafic d'armes, la contrebande, les narcotrafiquants et les réseaux de l'émigration clandestine. L'ANP est mobilisée de jour comme de nuit à travers tout le territoire national, veillant à la sécurité des citoyens et l'intégrité du sol du pays.