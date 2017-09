ARNAQUÉES PAR UNE AGENCE DE VOYAGES SISE À L'AÉROPORT 14 familles dans le désarroi

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les victimes ont décidé d'organiser un rassemblement ce matin- même au niveau du siège de l'agence pour demander réparation.

Les arnaques en tous genres sont devenues monnaie courante dans notre société. C'est ce qu'illustre assez bien le témoignage de plusieurs familles ayant été escroquées récemment par une agence de voyages nommée, El Matar Tourisme et Voyage. La mésaventure des victimes de cette supercherie a commencé lorsque ces dernières se sont inscrites sur cette agence par le biais du site Internet Ouedknisse. Voyant qu'elle offrait cinq destinations pour septembre, entre autres vers le Maroc et la Turquie, ces familles ont alors versé près de 13 millions de centimes pour une personne en août dernier.

Certaines ont même déboursé des sommes allant de 50 à 80 millions de centimes pour d'autres destinations. Le jour où ces familles se sont présentées au siège de l'agence sise à l'Aéroport international Houari Boumediene, pour déposer leurs passeports, la personne qui les a reçues s'est seulement contentée de scanner ces documents. Pour ensuite leur remettre un simple bon. Justifiant cette procédure peu convaincante, le responsable de cette agence a avancé le fait qu'elles allaient recevoir «des visas électroniques». La fête de l'Aïd El Adha étant arrivée, il a fallu patienter encore quelques jours, soit dimanche dernier pour se présenter à l'agence sise au même aéroport. Grande fut la surprise de ces familles quand elles constatèrent que l'administration de l'aéroport avait mis sous scellés le local de ladite agence pour non-payement de loyer, avant de confisquer tout le matériel qui s'y trouvait. Et ce, devant les yeux ébahis des familles, qui ont assisté dans l'incompréhension à cette scène rocambolesque. Le «monsieur» devenant injoignable, ses autres portables étant fermés, les personnes inscrites étaient désemparées. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles comptent se laisser faire. Car, faut-il le signaler, la plupart d'entre elles sont des cadres, et qu'elles ont une très bonne connaissance des lois. «Il y a des lois et un Etat pour protéger les citoyens», s'insurge une mère de famille. «Il va payer», a-t-elle ajouté. Les victimes ont décidé d'organiser un rassemblement ce matin-même au niveau du siège de l'agence pour demander réparation. Par ailleurs, les mêmes personnes ont déposé une plainte au commissariat et lancé une pétition à la direction du tourisme. Ce qui est d'autant plus étonnant dans cette histoire, c'est que cette agence, n'en est pas à sa première arnaque du genre, et que cela ne l'a pas empêchée de continuer de faire son «travail» dans l'impunité. Pour tenter d'avoir des explications, nous avons essayé à maintes reprises de joindre l'agence, mais sans succès.

Des cas semblables à celui-ci sont légion. Fréquemment, des milliers de citoyens sont les cibles de gens peu scrupuleux, n'hésitant pas à voler d'honnêtes gens. Ces arnaques ont explosé particulièrement avec l'arrivée de différents réseaux sociaux et autres sites Internet, où on a souvent affaire à de parfaits inconnus. Nombreuses sont les personnes qui relatent fréquemment des mauvaises expériences du genre afin de mettre en garde de potentielles victimes.