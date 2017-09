LES BMS PLEUVENT DEPUIS UNE SEMAINE 15 wilayas sous la menace

Le retour des pluies est imminent

Une journée pleine de précipitations a donc de quoi inquiéter citoyens et responsables locaux.

Une bonne partie du nord du pays sera sous les trombes, dès aujourd'hui, à midi, heure pleine. L'Office national de la météorologie ONM lance depuis presque une semaine des bulletins météo d'alerte BMS faisant état de trombes, avec à la clé de gros cumuls de pluies.

Le dernier en date est celui d'hier et dont la validité est, désormais, en cours. Des averses de pluies orageuses affecteront les régions côtières et proches côtières ce dimanche, est-il annoncé.

Pas moins de 15 wilayas sont menacées par cette perturbation atmosphérique automnale qui charrie donc de fortes précipitations, accompagnées de grêle. L'on ne s'attend, certes pas, à un typhon, mais le pire est à craindre, surtout lorsque l'on sait l'état déplorable des canalisations et autres installations lesquelles si elles ne sont pas vétustes, ne pourront contenir le trop plein d'eau qui tombera à grosses gouttes. Le pire est à craindre. Notamment des inondations et autres débordements qui risqueront de bloquer les principales artères de cités concernées.

Le BMS en question est à ce titre l'on ne peut plus explicite: De fréquentes averses de pluies orageuses accompagnées parfois de grêles affecteront les régions côtières et proches côtières à partir de dimanche à minuit jusqu'à 12 h, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis hier par l'Office national de météorologie.

Les wilayas concernées sont Mostaganem, Chlef, Tipasa, Alger, Blida et Médéa, et où les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm durant la validité, précise la même source. Il s'agit également des wilayas de Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 50 mm durant la validité de ce BMS qui s'étalera à partir d'aujourd'hui de 3 heures à 21 heures, conclut l'ONM.

Les 15 wilayas et communes qui leur sont rattachées, à peine sorties de la torpeur de l'été, nécessitent encore des opérations et projets de renforcement de leurs capacités pour faire face aux risques de submersion. Auront-elles les moyens «d'encaisser» le trop plein qui pourra rapidement mettre à mal les installations et les avaloirs, dont un bon nombre est bouché du fait de nombreux facteurs, à l'instar de la proximité du littoral, sinon de l'incivisme. N'a-t-on pas vu des peaux de moutons jetées au fond des bouches d'égout, à la faveur de l'Aïd dernier?

A ces aléas ordinaires, notons cet autre élément, ô combien dangereux lequel, conjugué à la pluie pourrait avoir des conséquences désastreuses! Il n'est autre que le défrichement des sols. En effet, cet été aura été intensément chaud, avec en sus une flambée d'incendies sans précédent. Ceux-ci auront laissé leur impact sur les flancs des montagnes dont les versants sont fortement déboisés.

Les villages perchés sur ces monts pourraient connaître un vrai désastre du fait de la boue que drainerait les eaux. Rappelons l'épisode de 2008 lorsque Ghardaïa avait été victime d'un vrai déluge du fait du débordement de l'oued Labyad. Bien d'autres communes et wilayas du pays avaient également été sinistrées du fait de la furie des eaux au cours de l'automne de cette année-là.

Les catastrophes subies servent de leçon, nos responsables sauront-ils se montrer de bons élèves? Autre bémol, les imams du pays ont étrangement occulté cette fois d'inviter à la fameuse «salat al istisqa», ou prière de demande de la pluie. Ils auront été trop occupés à se livrer à d'autres subtilités de l'art de la controverse. Ils se sont plutôt insurgés contre la suppression de la «basmala» des manuels scolaires.