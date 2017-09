ALGÉRIE -VENEZUELA Visite de Maduro de deux jours à Alger

Le président vénézuélien Nicolas Maduro Moros, entame à partir d'hier, une visite de deux jours à Alger, qui offrira une occasion de procéder à une «évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération» entre l'Algérie et le Venezuela, indique la présidence de la République dans un communiqué. «Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Son Excellence, Monsieur Nicolas Maduro Moros, effectue une visite à Alger, les 10 et 11 septembre 2017», précise la même source. «Cette visite offrira l'occasion aux deux parties de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération, ainsi que les voies et moyens de les consolider», ajoutet-on. «Elle permettra également de procéder à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché mondial des hydrocarbures et ses perspectives», conclut le communiqué de la présidence de la République.