ECOLES DES CADETS DE LA NATION DE BÉJAÏA 238 nouveaux élèves inscrits

Par Arezki SLIMANI -

Un cadre agréable, une gestion rigoureuse, l'Ecole des cadets de la nation de Béjaïa s'offre une rentrée exceptionnelle.

L'Ecole des cadets de la nation de Béjaïa relevant du ministère de la Défense nationale, 5e Région militaire, a jugé utile de convoquer hier matin la presse locale pour officialiser la présente rentrée scolaire. Le colonel Harichen Ahmed et Mme Abdous Nadia, chargés respectivement de l'encadrement militaire et pédagogique, ont initié une rencontre avec la presse en présence des élèves et enseignants pour assister à un cours portant sur l'environnement au niveau de l'amphithéâtre de l'établissement. Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance rappelant au passage les objectifs des Ecoles nationales, trois professeurs ont officié un cours qui nous a permis de déceler un excellent niveau des élèves, mais également l'ambiance qui règne dans cet établissement qui compte depuis la rentrée pas moins de 550 élèves garçons répartis en quatre niveaux comptant 32 divisions de 20 élèves chacune. Quant à l'encadrement pédagogique, le nombre d'enseignants s'établit à 59, un chiffre auquel il faut ajouter une conseillère d'orientation.

Le CEM des cadets de la nation de la wilaya de Béjaïa est érigé au centre de la capitale des Hammadites. Le CEM, destiné à la formation de l'élite militaire, est doté de plusieurs structures pédagogiques, dont des classes d'enseignement, des laboratoires scientifiques et des salles d'informatique.

L'école est également équipée d'une infirmerie, d'une piscine semi-olympique, d'un stade et d'une salle omnisports. Cet établissement a été ouvert en 2015 avec un effectif de 200 élèves pour atteindre l'année suivante celui de 400 élèves.

Cette année, il accueille 550 élèves, dont 238 nouveaux. Pour la première fois depuis son existence, l'école présentera des candidats à l'examen du brevet de l'enseignement moyen (BEM). On mise sur une réussite de cent pour cent. A noter que lors de la rentrée scolaire précédente, l'école a été baptisée du nom du chahid Bourdouz Abderahmane.

Cet établissement moyen, s'ajoute à ceux existants dans les wilayas de M'sila, Tiaret, Laghouat, Béchar, Tamanrasset et Batna. Trois lycées existent aussi à Oran, Blida et Sétif.

Comme chaque rentrée scolaire, un concours est lancé au profit des lauréats de l'examen de 5e ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8/10 pour accéder à cette école, laquelle a été créée dans le but d'instituer un pôle d'excellence à Béjaïa à même de former les futurs cadres de l'ANP. Le concours comprend un examen médical, une épreuve sportive et des tests en maths et langues française et arabe.

Les élèves suivent le programme pédagogique adopté par la commission nationale dans des classes de 20 élèves avec une permission de 36 heures durant le week-end. En plus du système pédagogique ordinaire, les élèves suivront une formation paramilitaire adaptée et des programmes de sensibilisation en matière de nationalisme.