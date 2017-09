L'étonnant calendrier de Dda Akli Semani

Par Kamel BOUDJADI -

Il est plus que jamais d'actualité, le calendrier agraire confectionné par da Akli Semani, un homme de 71 ans originaire du village Tarihant dans la commune de Boudjima, rend compte avec précision de ces dates importantes de l'année. Conçu avec une ingénieuse méthode, cet instrument peut être utile non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les services en charge des forêts, de l'agriculture, de la Protection civile et des élus, surtout en cette période pré-automnale. Le calendrier agraire de Dda Akli mentionne et désigne avec précision les périodes de l'année avec les fonctions humaines y afférentes. C'est en quelque sorte, la relation entre l'homme et son environnement, le temps et la terre. Jadis, les anciens travaillaient à l'aide de ce calendrier. Ils savaient exactement la bonne période pour toute action sur l'environnement, le climat et surtout la terre et l'agriculture. Aujourd'hui, nos élus ne semblent point être connectés au terrain. Preuve en est que personne ne s'est intéressé au travail de notre ami.