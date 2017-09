ACCÈS DES ALGÉRIENS AU TERRITOIRE DU QATAR De nouvelles mesures annoncées

Les Algériens détenant le visa Schengen et établis au Canada, en Australie, aux Etats -Unis ou en Angleterre peuvent se rendre désormais au Qatar sans présenter à leur arrivée un visa qatari. La nouvelle qui concerne aussi les Marocains a été rendue publique hier, par le ministère de l'Intérieur et de l'Autorité du Tourisme qatari. L'entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 15 de ce mois, précise le communiqué. A la place d'un visa, les citoyens en question sont appelés à remplir une demande en ligne sur le site http://www.qatarvisaservice.com au moins 48 heures avant le voyage. Pour valider leur demande, les candidats sont invités, indique en outre le communiqué, à fournir une réservation d'hôtel, le billet de retour ou un ticket pour un vol de transit et une copie du passeport attestant une durée de validité supérieure à 6 mois. Le visa délivré à l'arrivée aux citoyens algériens et marocains est d'une validité de 30 jours. «Ledit visa permettra à son titulaire une seule entrée au territoire d'une durée maximale de 30 jours avec la possibilité de prolonger le séjour de 30 jours supplémentaires sans quitter le pays», pouvait-on lire dans le communiqué. Si le visiteur venait à quitter le pays et souhaiterait y retourner, mentionne plus loin le communiqué, il devra soumettre une nouvelle demande électronique. La décision des autorités qataries qui est pour d'aucuns surprenante, intervient par ailleurs, faut-il le souligner, suite à la décision prise au mois d'août dernier portant la suppression des visas d'entrée dans le pays pour 80 nationalités. Ces derniers bénéficient du droit d'entrer au Qatar sur simple présentation, à l'arrivée, d'un passeport valide. Bien entendu les pays de l'Union européenne, le Canada et l'Australie y figurent. Pour rappel, sur cette liste, il n'y a qu'un seul pays arabe qui y figure, à savoir le Liban. Ainsi, la décision du Qatar vient de corriger en quelque sorte un tort. Celui d'exclure deux peuples qui lui sont amis et très proches, en l'occurrence les Algériens et les Marocains. Le Qatar a, il faut le rappeler, toujours considéré les peuples de ces pays comme étant des peuples amis et proches dans le Monde arabe. Concernant l'Algérie, on peut aisément comprendre sa sympathie.