DÉÇU PAR LES MILITANTS DU FNA Moussa Touati menace de démissionner

Par Saïd BOUCETTA -

Il était sans doute à dix mille lieux de cet épilogue de sa vie politique, lors des législatives de 2002, où il avait créé la surprise en raflant huit sièges à l'APN.

L'inclassable Moussa Touati, président du Front national algérien (FNA), a fait, hier, une annonce dont il a le secret. Disparu des radars depuis son échec aux dernières élections législatives, il a agité la menace de démission de son parti. Sans doute dépité de l'absence de solidarité dans sa propre formation politique lors de la grève de sa faim pour contester les résultats du scrutin législatif qui n'a accordé aucun siège à son parti, Touati s'en prend à ses militants qui, dit-il, dans une déclaration à l'Aps, «ne respectent ni les statuts du parti ni la démarche du FNA qui est un parti d'opposition».

Y a-t-il un début de mouvement de redressement au siège du FNA? Le président démissionnaire qui a déjà été confronté à une fronde à l'occasion d'un congrès du parti qu'il a dû tenir, disent certaines indiscrétions dans une chambre d'hôtel, évacue la thèse du complot. «Ils ne paient pas leurs cotisations», accuse-t-il les militants. Ce déficit de discipline militante semble choquer Touati au plus haut point, puisque ce fait l'amène à dire: «Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi continuer à militer au sein de ce parti.» Ce même parti, avant la promulgation de la nouvelle Constitution faisait le plein de listes de candidatures à l'occasion de chaque rendez-vous électoral. Moussa Touati avait assumé le fait de monnayer ses listes, arguant le financement de la campagne électorale de son parti.

Cette porte s'étant fermée, le patron du FNA se retourne contre les adhèrents du parti estimant qu'ils«ne prennent pas des positions claires. Je ne suis pas d'accord avec leurs démarches». Sans s'expliquer clairement sur ce qui le dérange dans l'attitude des militants, Moussa Touati a eu cette phrase en guise d'éclairage: «Il faut dire que le militantisme c'est pour une cause et non pour avoir des postes de travail.» Après ce réquisitoire à l'endroit des hommes et des femmes qui activent dans la formation qu'il a créée à la fin des années 90. «Je crois que la démission est la seule solution.» Moussa Touati était sans doute à dix mille lieux de cet épilogue de sa vie politique, lors des législatives de 2002, où il avait créé la surprise en raflant huit sièges à l'APN. Se défendant de servir de caution démocratique du pouvoir, ce fils de chahid et ancien gendarme, a vu sa cote baisser d'élection en élection, jusqu'à perdre toute influence dans la société. Mais ce n'était pas faute d'avoir essayé, puisqu'il s'est régulièrement distingué par des coups d'éclat médiatique, à l'image de sa grève de la faim en raison d'un conflit de voisinage. Une forme de «lutte» qu'il a rééditée pour protester contre les résultats des législatives. Atypique acteur épisodique de la scène politique, plus «amuseur» que véritable «problème» politique pour le pouvoir.