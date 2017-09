AUTOUR D'UN TAJINE, IL A LIVRÉ DES INFORMATIONS AU MAROC L'ambassadeur américain espionnait l'Algérie

Par Brahim TAKHEROUBT -

Henry S. Ensher

Il y a une véritable paranoïa du royaume à espionner l'Algérie et l'idée d'une guerre secrète que nous mène le Maroc n'est pas une simple vue de l'esprit.

Décidément séduit par les saveurs du tadjin marocain, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, Henry S. Ensher, a livré des informations sur l'Algérie aux autorités marocaines, révèle un courrier de l'ambassadeur marocain en Algérie. Certes, ces informations sont loin d'être stratégiques puisqu'elles relèveraient du domaine public, mais cela renseigne sur la paranoïa marocaine à ramasser toute information concernant l'Algérie dans le but de faire ensuite pression au plan international, au sujet du dossier du Sahara occidental et de la réouverture des frontières. En 2012, le 1er février plus exactement, l'ambassadeur marocain en poste à Alger, Abdallah Belkeziz, a rédige un compte-rendu de sa rencontre avec son homologue américain à un conseiller du roi Mohammed VI. Dans sa missive, il rédige que Henry Ensher lui a fait un compte-rendu de la mission qu'il avait effectuée à Tamanrasset dans le Sud algérien. L'ambassadeur américain n'a pas précisé l'objet de cette visite ni le lieu exact de son voyage. Il a juste fait part à son homologue marocain de plusieurs observations, notamment sur le plan politique et sécuritaire. Il a révélé, entre autres, que «les représentants des partis les plus importants FLN-RND-MSP-PT se considèrent tous comme les alliés du pouvoir actuel et que les autres partis d'importance mineure ne pèseront pas lourd dans les consultations électorales prévues en mai 2012». Une information somme toute banale puisque la prééminence du FLN et du RND sur la scène nationale n'est pas un secret d'Etat. De même qu'il a confié que «la région visitée et ses environs restent très attachées à leurs traditions quand elles ne se réfèrent pas au droit coutumier dans la gestion de leurs affaires», ce qui est une autre évidence mais qui semble intéresser le diplomate marocain, quitte à donner l'impression de travailler. «Quand le quotidien est ennuyeux, il faut le provoquer», dit l'adage. Cependant l'information qui semble importante est que l'ex-ambassadeur américain a déploré le manque de coopération militaire de l'Algérie. «Depuis 2007, les Algériens s'opposent à toute relation avec les USA, à cause de mésententes entre l'armée algérienne et la délégation américaine», a-t-il confié. Ce qui est une contre-vérité puisque tous les responsables américains en déplacement à Alger ont vanté la proximité des relations sécuritaires et le rôle pionnier de l'Algérie en tant que puissance régionale. L'ambassadeur US a également confié n'avoir pas pu, durant sa visite à Ouargla, «avoir des rapports avec les élus locaux, le wali ayant évité, voire interdit, toute relation dans ce sens». Il y a comme une véritable paranoïa du royaume à espionner l'Algérie. L'idée d'une guerre secrète que mène le Maroc à l'Algérie n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle est bien là avec ses ingrédients les plus épicés. Il y a quelques jours, c'est la presse française qui fait une révélation explosive sur une vaste opération d'espionnage. Trois ministres algériens, dont deux étaient en fonction au moment des faits, ont été espionnés par les services de renseignements marocains avec la complicité d'un capitaine de la police aux frontières françaises (PAF). Hamid Grine qui a dirigé le département de la communication de mai 2014 à juin 2017, Tahar Hadjar ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique toujours en poste et Noureddine Yazid Zerhouni ex-ministre de l'Intérieur et ancien patron des services de renseignements. L'affaire dévoilée par deux journaux français, Libération et Le Point n'en est qu'à ses débuts et promet d'autres révélations encore plus fracassantes sur le grenouillage des services marocains en France.