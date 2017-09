LES FORTES AVERSES N'ONT CAUSÉ AUCUN DÉGÂT Premier test réussi pour les communes

Par Bouzid CHALABI -

la météo annonce d'autres averses

Les avaloirs dans les centres urbains ont grosso modo fonctionné.

L'été tire à sa fin. C'est le cas de le dire après que toutes les régions côtières ainsi que l' intérieur du pays ont enregistré de fortes averses tout au long de la nuit de samedi à dimanche dernier. Elles sont donc au rendez-vous pour les gens de la terre qui n'ont pas trop attendu après avoir labouré leurs champs, notamment ceux versés dans la céréaliculture. C'est aussi le satisfecit chez les propriétaires d'oliviers dans la mesure où cette culture a besoin d'être irriguée en cette période où l'olive commence à mûrir.

Ce n'est pas fini car la météo annonce d'autres averses. Certes il faut reconnaître que ces dernières pluies sont intervenues en temps opportun en ce qui concerne les cultures, tributaires de la précipitation hydrique mais du côté des grands centres urbains on craignait les inondations et autres dégâts et désagréments engendrés par les dernières fortes averses. Fort heureusement, dans ce registre rien n'a été signalé.

C'est du moins ce que rapporte le sous-directeur chargé des statistiques et de l'information à la direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour. Néanmoins, selon ce dernier, il a été enregistré quelques infiltrations d'eau dans certaines habitations au nord du pays, à savoir Alger, Béjaïa et Chlef «mais sans gravité», a précisé ce responsable.

Il a également informé que des opérations d'épuisement de ces eaux sont effectuées par les éléments de la Protection civile. Le colonel Farouk Achour a par ailleurs fait savoir que ses services ont été alertés par un glissement de terrain dans la commune des Ouadhias, wilaya de Tizi Ouzou, ayant entraîné une perturbation de la circulation routière et de signaler que les services concernés ont été dépêchés sur les lieux pour y intervenir. Le représentant de la Protection civile a également tenu à l'occasion, à rappeler que les citoyens ont faire preuve de «vigilance» face à ces situations, tout en leur rappelant le numéro vert (14) mis à leur disposition, si nécessaire. Rappelons que l'Office national de la météorologie (ONM) avait averti samedi dans un bulletin météo spécial (BMS) que de fréquentes averses et des pluies orageuses accompagnées parfois de grêle ont affecté les régions côtières et proches-côtières à partir d'hier à minuit jusqu'à 12 h.

Les wilayas concernées sont: Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ozou, Béjaïa, le nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où les cumuls attendus devaient atteindre ou dépasser localement 30 mm durant la validité du bulletin.

En ce qui concerne la capitale, il y lieu de dire qu'hormis quelques embouteillages dus à des avaloirs obstrués, phénomène récurrent dans nos grandes villes, la circulation routière a été fluide aux heures de pointe de la matinée d'hier.