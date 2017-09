SOUK EL TENINE Le siège de la daïra et la RN 9 fermés

L'affaire de l'attribution des 200 logements sociaux de la commune de Souk El Tenine, à 40 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, refait surface à la faveur d'une manifestation initiée, hier, par les demandeurs qui exigent à nouveau l'affichage de la liste des pré-bénéficiaires. Hier, les demandeurs ont procédé à la fermeture du siège de la daïra et de la Route nationale 09, un procédé habituel en fait depuis la dernière manifestation. L'attribution de ces logements de la discorde a suscité plusieurs fois la colère, qui déborde souvent dans la rue. La dernière manifestation remonte au mois de février dernier. Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, avait comme première réaction décidé de suspendre la liste d'attribution de logements sociaux à Souk-El-Tenine et de confier sa mise en oeuvre à une nouvelle commission de daïra. Mais depuis, rien n'est venu pour calmer les esprits. Les citoyens, pour contester la composante de cette liste, avaient obstrué les Routes nationales 9 (Béjaïa-Sétif) et 43 (Béjaïa -Jijel). Hier, ils ont reconduit le même procédé pour faire pression sur les pouvoirs Publics.