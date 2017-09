BOUIRA 814 logements sociaux attribués

Par Abdenour MERZOUK -

Bouira a connu une matinée mouvementée. Dès 4h du matin, on entendait des youyous qui fusaient de partout.

C'était dû à l'affichage des listes de bénéficiaires des logements sociaux. 814 est le nombre de logements sociaux attribués depuis hier à travers l'ensemble des quartiers du chef-lieu de wilaya. Même s'ils étaient une centaine à venir observer un sit-in devant le siège de daïra, l'opération semble avoir été la plus équitable possible.

Pour tenter de satisfaire les cas les plus dignes, la commission mixte daïra-Assemblée communale a ciblé la totalité des quartiers de Bouira en réservant, selon la densité d'habitants, un quota pour chaque partie. Les 1100, les 140, dans le même sens.

Oued Hous, Château d'eau, le Centre-ville... pour ne citer que ces quartiers, ont été ciblés et ont nécessité plus d'une année à étudier les cas des concernés par cette distribution. «Il n'est pas facile de distribuer 814 logements quand le nombre de demandes dépasse les 9 000», nous confie un élu de l'APC. Le chef de daïra abonde dans le même sens: Nous avons été le plus juste possible. Nous nous sommes donné tout le temps qu'il faut pour étudier les demandes au cas par cas, à exiger des enquêtes d'éligibilité.

Les mécontents ont un délai devant eux pour introduire des recours auprès de la commission de wilaya.» L'opération, la seconde en deux années et au regard du nombre de plaignants, semble être mieux maîtrisée. Hier et pendant toute la journée, le chef de daïra recevait ceux qui considéraient avoir été lésés. Aucun dépassement n'a été enregistré si ce n'est quelques surexcités qui ont donné de la voix à chaque fois que le dispositif sécuritaire tentait d'organiser les entrées dans l'enceinte de la daïra.