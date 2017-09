FOIRE COMMERCIALE À BOUIRA L'Ugcaa monte au créneau

Par Abdenour MERZOUK -

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa), section locale de la commune de Bouira est montée au créneau pour contester la décision d'accorder une autorisation pour l'organisation d'une foire commerciale. Le syndicat désigne du doigt l'Assemblée populaire communale et la direction du commerce qui ont accepté ce regroupement commercial, le troisième en une année. Le syndicat dans une lettre adressée au premier magistrat de la wilaya exige l'annulation pure et simple de la foire commerciale laquelle se tient à Bouira, depuis le 10 du mois en cours, sur le parking du stade olympique du chef-lieu de la wilaya. «C'est la troisième fois en l'espace de six mois que l'APC autorise au même opérateur économique la tenue d'une foire, alors que la réglementation ne l'autorise que deux fois par an au niveau d'une même wilaya», indiquera le SG de l'Ugcaa locale Ahmed Talbi qui ajoute: «Aujourd'hui, nous exigeons l'intervention du premier responsable de la wilaya, afin d'annuler cette foire qui pénalise sérieusement nos commerces, notamment durant cette période. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Si cette foire s'installe, ça serait catastrophique pour nos commerces et beaucoup d'entre nous déclareront faillite. Si le wali à qui nous avons adressé plusieurs écrits ne prend pas ses responsabilités en annulant cette foire, il devra en assumer les conséquences et s'attendre à une riposte de la part des commerçants de Bouira.»