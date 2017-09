BÉJAÏA Saisie de 16 404 bouteilles d'alcool

Par Arezki SLIMANI -

«Les services de police de la sûreté de daïra de Souk El-Tenine ont saisi 16 404 bouteilles d'alcool de différentes marques, commercialisées illégalement et transportées sans autorisation», selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Une autre affaire examinée concerne une somme d'argent estimée à 34 millions de centimes volée au niveau de l'agence du contrôle technique de véhicules. Les personnes impliquées ont été arrêtées et déférées devant les juridictions compétentes qui ont ordonné leur mise sous mandat de dépôt. Au cours de 10 descentes policières au niveau de toute la daïra et les 200 barrages de sécurité inopinés, 47 personnes dont six femmes ont été arrêtées. Les policiers de la sûreté de daïra de Souk El-Tenine ont également vérifié 469 personnes et 61 véhicules par des moyens technologiques comme il a été saisi 603 CD contrefaits et réalisé 170 interventions par la sécurité publique, enregistré 82 délits routiers et procédé à

17 retraits de permis de conduire.