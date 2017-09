L'AUTEUR A ÉTÉ ARRÊTÉ ET ÉCROUÉ À BÉJAÏA Il voulait incendier le siège de la sûreté urbaine

Par Arezki SLIMANI -

Le dénommé Houssam, âgé de 19 ans et natif de Béjaïa, auteur d'une tentative d'incendie du siège de la 7ème sûreté urbaine et d'agression sur des agents de police a été arrêté par les éléments de la police judiciaire, indiquait hier un communiqué de la sûreté de wilaya. Ce dernier a profité de l'occasion de la tentative de suicide de deux jeunes, ayant escaladé un pylône électrique à proximité du siège de la sûreté en question, pour s'en prendre à l'édifice. Le mis en cause a tenté de mettre le feu au portail du commissariat après l'avoir aspergé d'essence. Il a attaqué la sûreté à coups de pierres, harangué la foule pour mettre le désordre et provoquer des émeutes dans le quartier et a menacé de lâcher un chien entraîné sur les policiers avant d'être stoppé et arrêté par ces derniers. Présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, son affaire a été confiée à un juge instructeur. Ce dernier l'a placé sous mandat de dépôt. Il est accusé de «tentative d'homicide avec préméditation, incendie volontaire, violence sur des policiers et atteinte à l'ordre public», précise la même source.