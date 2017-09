INSCRITES DANS LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT Cinquante zones industrielles seront créées

Le projet va desserrer la contrainte foncière, rationaliser le système d'incitation à l'investissement et sa réorientation vers les secteurs les plus utiles à l'économie du pays.

Pour soutenir le développement industriel de l'Algérie à l'avenir, le gouvernement compte créer 50 zones industrielles. Un ambitieux projet dans la mesure où cela pourrait servir à déployer au mieux la diversification de l'économie du pays. En clair «c'est un moyen de diversifier le tissu socio-économique du pays» estiment les spécialistes. Selon le Premier ministère, ce projet de création d'une cinquantaine de zones industrielles s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action innovant, pour booster l'investissement dans le pays, comme annoncé dans celui que l'exécutif doit soumettre au gouvernement dimanche prochain. Pour ce faire, on apprend que le gouvernement va soumettre bientôt au Parlement une liste comprenant une série de mesures qui puissent mener à terme ce projet. L'Exécutif vise à travers ce projet «à relancer l'investissement rendu nécessaire pour diversifier l'économie du pays».

Comme il faut savoir que ces zones industrielles prévues d'être implantées dans 39 wilayas devraient faciliter l'accès des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers au foncier industriel. Et dans cette optique, le gouvernement compte accorder aux investisseurs intéressés des crédits à long terme mobilisés par le Fonds national de l'investissement (FNI). Autre indication donnée dans le document du Premier ministère, la réalisation et la gestion des zones industrielles feront l'objet d'une approche nouvelle, y compris à travers la concession aux opérateurs locaux disposés à investir dans ces zones et où il leur sera assuré une qualité de service adéquate. Et pour les mettre en confiance, le gouvernement s'est engagé, en dépit des difficultés actuelles au niveau des finances publiques, de maintenir les différents avantages édictés par le Code des investissements au profit des investisseurs. Un engagement qui devrait être favorablement accueilli par ces derniers qui, rappelons-le, n'ont eu de cesse de se plaindre des difficultés administratives et les obstacles techniques auxquels ils font face pour accéder au foncier industriel. Rappelons que ce projet de réalisation de 50 zones industrielles a été annoncé du temps où Abdelmalek Sellal Premier ministre sans pour autant connaître de suivi. Aujourd'hui, il y a tout lieu de croire que les détails du projet sont ficelés puisqu'il lui sera consacré une attention particulière. C'est d'autant plus tout à fait indiqué quand on sait que la relance de l'économie nationale passe par la valorisation du potentiel industriel du pays encourageant l'investissement productif, notamment dans les segments à forte valeur ajoutée. Une démarche qui peut mener à coup sûr vers la diversification de l'économie nationale.

Pour revenir au projet de réalisation de 50 zones industrielles, des économistes estiment qu'il aura le mérite de desserrer la contrainte foncière, la rationalisation du système d'incitation à l'investissement et sa réorientation vers les secteurs les plus utiles à l'économie, le développement des outils assurant la qualité et la compétitivité de la production, l'appui et le développement de la PME. Comme aussi le projet en question pourrait susciter l'investissement direct étranger lequel est relativement faible en Algérie (en% de PIB) comparé à nos voisins, notamment le Maroc. Toujours à propos de la stratégie de créer des pôles industriels, des experts en la matière se sont prononcés pour dire en substance que cette option est des plus réfléchie dans le sens où «il est certes contre- productif de chercher à courir derrière la fiction des stratégies industrielles rêvées». C'est pourquoi, pour ces derniers, il est plus intéressant d'opter pour les projets industriels les plus rentables et qui plus est s'inscrivent dans le cadre du développement industriel du pays. Mais toujours est-il la réussite de cette stratégie repose sur la condition de mettre à la disposition de tous les investisseurs, sans discrimination (nationaux et étrangers, publics et privés) des créneaux les meilleures conditions et les facilitations leur permettant de réaliser des projets bancables. Non sans ajouter dans ce même ordre d'idées au vu de ce qui a été déjà concrétisé dans le cadre de la création de pôles industriels que c'est bien entendu le résultat d'un climat des affaires plus attrayant pour les étrangers et investisseurs locaux. Et pour preuve on assiste depuis deux ans à l'émergence de pôles industriels qui prennent en considération les spécificités et les atouts de la région, comme cela a été décidé par les pouvoirs publics.