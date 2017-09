COLLECTE DES SIGNATURES Le difficile pari des indépendants

Par Kamel BOUDJADI -

Les programmes des indépendants portent, selon beaucoup de candidats, l'empreinte de la nouveauté.

Les élections locales de novembre prochain approchent alors que les candidats indépendants se démènent comme ils peuvent pour récolter le nombre requis de signatures. Sur le terrain la bataille a déjà commencé, mais les listes indépendantes sont tenues de récolter un total de 35 signatures pour chaque siège. Elles devront donc démontrer leur ancrage sur le terrain pour prétendre se battre avec les partis politiques. Aussi, à un peu plus d'une semaine de la clôture des délais, les candidats sillonnent les villages et les quartiers pour trouver des citoyens acceptant de donner leur signature. Et, c'est justement à ce stade qu'apparaissent les réelles difficultés et les embûches les plus difficiles à surpasser. Car au-delà du nombre de signatures requis, les candidats se heurtent à la difficulté de mobiliser un citoyen qui accepte de donner sa signature. La raison est simple, pour signer, il faut aller accompagné du candidat à la mairie faire la chaîne devant l'agent de l'état civil. Une raison qui rend difficile la recherche d'une signature car même ceux qui sont d'accord sont contraints de perdre une journée ou une demi-journée.

De l'avis de beaucoup de candidats rencontrés, cette mesure purement bureaucratique peut aisément être dépassée si les pouvoirs publics voulaient vraiment un changement démocratique. «On trouve beaucoup de difficultés à se faire accompagner par un citoyen à l'état civil alors qu'il a une journée de travail devant lui. C'est presque impossible de trouver autant de signatures. Même si les gens veulent nous donner leurs signatures, la bureaucratie leur rend la tâche difficile. Ils ne peuvent pas s'absenter au travail pour venir avec nous à la mairie, signer un petit document qui ne signifie rien», fulmine un candidat d'une liste indépendante à Boudjima. Cependant, la difficulté en question ne semble pas dissuader les prétendants à la magistrature communale. Bien au contraire, les candidats qui mènent ces listes sont, selon leurs aveux, porteurs d'un projet novateur pour la démocratie. Les indépendants comptent représenter l'alternative aux partis politiques. Pour Omar Aït Mokhtar, candidat malheureux aux législatives et qui parraine des listes indépendantes, les partis politiques ont échoué. Ils ne peuvent plus gérer la collectivité locale car le dialogue entre eux est impossible. En fait, en partie l'ambition des candidats n'est pas née de rien. La colère couve à l'encontre des partis politiques. Leurs candidats trouveront sans nul doute de grandes difficultés à convaincre les électeurs longtemps bernés par les promesses généralement non tenues. Les programmes des indépendants portent, selon beaucoup de candidats l'empreinte de la nouveauté. Mais, cela va sans dire que si les partisans trouveront de la difficulté à justifier leur passé il ne sera pour autant pas aisé pour les candidats libres de convaincre sur l'avenir. Enfin, notons que la course aux commandes des communes a toujours été marquée par la concurrence féroce entre les grands villages qui composent les communes. Une tendance au «Aârouchisme» qui a justement rendu la tâche des partis plus difficile. A chaque échéance électorale, ces derniers devaient passer sur la corde raide des équilibres tribaux qui caractérisent le terrain.