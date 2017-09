ELLE ACCOMPAGNE LA PRODUCTION AUTOMOBILE NATIONALE AXA assurances Algérie innove

Par Salim BENALIA -

Cette stratégie axée sur la proposition de nouveaux produits et sur la qualité de service sera son fer de lance pour les années à venir.

Alors que la production automobile nationale prend de l'élan, l'assureur AXA met le pied à l'étrier et propose d'accompagner les producteurs algériens dans l'aventure naissante du montage automobile. Il a, désormais, comme partenaires Sovac Production, Renault Production et Peugeot. Les clients algériens peuvent à ce titre espérer une assurance à un prix compétitif, et proposant, le cas échéant, la formule du tiers payant. Vu la flambée qui s'empare présentement des prix des véhicules, l'alternative qu'offre le marché de l'occasion est de plus en plus envisagée par les acteurs du marché automobile en Algérie. Rappelons qu'AXA Algérie investit également le marché automobile de l'occasion, dont le volume d'échanges est évalué à deux millions de voitures. Un choix qui est certainement dicté par le déclin du marché du neuf. L'autre nouveauté annoncée par AXA Algérie est relative au congé parental. En effet, elle propose à ses employés, notamment la gent masculine, un congé de paternité d'un mois, en plus de ce que prévoit la loi. En clair, toute naissance donne droit au nouveau papa employé chez AXA Algérie à trente jours de congé de paternité pour découvrir bébé et seconder maman dans ses nouvelles fonctions.

L'on signale que cette mesure est appliquée dans tous les pays où est implantée AXA. Ce congé de paternité est valable même dans le cas d'une adoption, est-il encore signalé. Dans une conférence de presse organisée hier, à Alger, le staff managerial d'AXA Algérie a fait part d'une nette tendance à l'évolution de son chiffre de croissance. Celle-ci est de 9% par rapport à 2015, ce qui correspond à une croissance cinq fois plus rapide que le marché, qui a progressé de 1,9%. Cette dynamique est particulièrement engrangée par l'assurance-vie. Ainsi, la société AXA VIE indique 1549 MDA, soit +20% par rapport à 2015, ce qui représente une croissance deux fois supérieure au marché laquelle est de 9,9%. Ceci au moment où la société AXA dommage affiche 2569 MDA, soit 3% par rapport à 2015, ce qui représente une croissance quatre fois supérieure à celle du segment laquelle est de 0,6%. En plus de la progression du chiffre d'affaires, AXA Algérie enregistre des résultats techniques en forte amélioration, avec entre autres, un ratio combiné à 102%, en amélioration de sept points par rapport à 2015 et qui se répartit en AXA dommage, soit 106%, en amélioration de neuf points comparativement à 2015. AXA VIE affiche quant à elle 94%, en amélioration de cinq points comparativement à 2015. L'on fait remarquer que l'amélioration du ratio combiné a été rendue possible grâce à la stratégie de développement ciblée mise en place par les dirigeants, à un pilotage minutieux et rigoureux, notamment des souscriptions et une maîtrise des dépenses qui sont en baisse de 6%, tout en continuant à investir dans le développement des équipes au travers de leur formation et des infrastructures par le biais des systèmes d'information.

En 2017, AXA Algérie, forte de son équilibre financier, continue le développement de son activité en capitalisant sur les progrès réalisés, tout en investissant sur de nouveaux axes de travail afin de poursuivre la croissance des deux sociétés, à savoir Vie et Dommage. Cette stratégie axée sur la proposition de nouveaux produits et sur la qualité de service sera son fer de lance pour les années à venir.