UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA VACCINATION VA ÊTRE LANCÉE La rougeole et la rubéole en rattrapage...

Par Walid AÏT SAÏD -

Hazbellaoui ne badine pas avec la vaccination. Le ministre de la Santé a insisté sur son importance pour la santé du citoyen. Il a dans ce sens fait état du lancement prochain d'une campagne de sensibilisation à cet effet. A ce titre, il a fait part d'une campagne de rattrapage contre la rougeole et la rubéole, des pathologies qu'il convient de combattre, précisant que cette dernière «la rubéole congénitale est à l'origine de malformations très graves». «La vaccination en milieu scolaire ne s'est jamais arrêtée, ces campagnes servent à une couverture sanitaire optimale», a-t-il ajouté, soulignant l'importance de l'adhésion de tous les partenaires, à savoir les parents d'élèves et le ministère de l'Education, pour réussir le challenge de l'élimination de certaines affections. A ce propos, il a salué le rôle des unités de dépistage et de suivi (UPS) en milieu scolaire, au nombre de 2 000 à travers le territoire national, considérant qu'elles protègent nos enfants, tout en reconnaissant les difficultés que certaines d'entre elles rencontrent et qu'il s'agira de prendre en charge