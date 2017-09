LA COUR DES COMPTES MET EN AVANT LEURS PRATIQUES DOUTEUSES "Pourquoi je veux devenir maire"

Par Walid AÏT SAÏD -

La course aux apc a déja commencé

Ce n'est pas le pouvoir ou l'ambition de changer les choses qui fait courir ces candidats à cette fonction qui n'a presque plus de prérogatives. Encore moins, le salaire. Il faut chercher du côté des affaires...

«T u vois ce trottoir mon ami? Eh bien, si je deviens maire, tu seras chargé de le refaire.» Cette phrase est peut-être caricatural, mais elle résume l'«ambition» de certains candidats aux élections locales. En effet, cette fonction qui n'a presque plus de prérogatives est de plus en plus convoitée, que ce soit par les élites, les analphabètes, les pauvres et surtout les riches...Ce n'est donc pas le pouvoir ou l'ambition de changer les choses qui fait courir ces candidats. Encore moins, le salaire qui ne dépasse pas les 160.000 dinars pour les maires, les 100.000 dinars pour les adjoints et les 10.000 dinars pour les élus non permanents. Surtout que certains sont prêts à tout pour accéder à cette fonction, dont le prestige n'a plus que le nom. Ils n'hésitent pas à dépenser des millions de centimes dans le «ramassage» des signatures et d'autres millions dans l'achat des voix! Ils distribuaient de l'argent à tout-va, organisaient des festins accompagnés de cadeaux... Paradoxal? Non, pas autant que ça. C'est quoi quelques millions de centimes pour ceux qu'on appelle les gens de la «chkara»? deux, trois jours de travail...Ils voient cela comme un investissement à long terme qui va leur permettre de faire des «affaires» qui vont leur rapporter gros. Le dernier rapport de la Cour des comptes met en avant les «avantages» que les élus de l'actuel législature ont su tirer...Ainsi, on apprend que des factures ont été gonflées par certains, tandis que d'autres ont «oublié» de mettre dans les caisses de la commune l'argent de la location des biens publics tels que les crèches, les arrêts de bus, les parkings, marchés...Ainsi, dans une commune de la wilaya de Ouargla, des équipements, une ambulance et des voitures ont été achetés presque au double du prix du neuf chez...un particulier. Mieux encore, des biens appartenant à la commune ont été «donnés» en concession de gré à gré à certains de leurs proches, sans passer d'avis d'appel d'offre qui est la méthode légale en vigueur pour l'attribution de ce genre de marchés. Pis encore, certains des bénéficiaires de ces concessions qui n'ont pas payé leurs loyers, se sont vu renouveler leurs bails. D'autres n'ont plus de contrat avec l'APC depuis plus de 20 ans, mais continuent à être maîtres de certains biens publics. Des communes ont également «offert» leurs biens à des entreprises privées, au moment où d'autres ont privatisé des logements de fonction. De vastes accaparements de biens immobiliers par des voies détournées et graves. Les maires n'ont donc pas pu résister à la tentation... Ce qui explique que 65 présidents d'assemblées populaires communales sont en prison, 1423 élus locaux ont maille avec la justice pour des chefs d'accusation divers allant de la mauvaise gestion à la dilapidation des deniers publics en passant par des fautes professionnelles. 532 de ces élus locaux ont été jugés et condamnés tandis que les autres sont en instance de jugement, leurs affaires faisant toujours l'objet d'enquêtes judiciaires. Mais que faire! Ces quelques années au frais ne semblent pas dissuader ces «vautours» qui voient la prison comme faisant partie intégrante de l'investissement...Toutefois, malgré ce tableau des plus noirs, il reste quelques maires intègres. Aux citoyens de donner leurs voix, pour faire le bon choix...