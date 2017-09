40 VILLAGES SOLLICITÉS POUR LE TRI DES DÉCHETS Sursaut écologique à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

La wilaya de Tizi Ouzou, génère une moyenne journalière de 900 tonnes de déchets ménagers

La vaste campagne de sensibilisation pour la préservation de l'environnement menée par le mouvement associatif et les volontariats a donné ses fruits.

Après le concours du «village le plus propre» de la wilaya qui a donné d'excellents résultats et qui mérite d'être généralisé à l'échelle du pays, une nouvelle dynamique a été enclenchée à Tizi Ouzou.

Les représentants d'une quarantaine de villages de la wilaya de Tizi Ouzou, ont sollicité l'accompagnement de l'antenne de wilaya de l'Agence nationale des déchets (AND) et la direction locale de l'environnement pour la réalisation de centres de tri des déchets ménagers, a-t-on appris hier de la responsable de cette institution.

Des sorties sur le terrain ont été organisées au niveau des hameaux concernés pour l'établissement des fiches techniques de ces projets a ajouté Mme Hadadou, qui a relevé un intéressement croissant, ces dernières années, de la société civile à la protection de l'environnement.

Le tri des déchets qui se pratique déjà dans de nombreux villages a permis l'émergence d'une activité industrielle, à savoir le recyclage des déchets non bio dégradables.

La direction de l'environnement a reçu plusieurs demandes d'investissement dans ce domaine et dont certains ont été implantés dans des zones d'activité de la wilaya en fonction de la disponibilité d'assiettes foncières dans la localité demandée par les porteurs de projets, a précisé cette même responsable.

Ce sursaut écologique au niveau des villages a été suscité entre autres par la vaste campagne de sensibilisation pour la préservation de l'environnement menée par la direction de l'environnement, en collaboration avec le mouvement associatif et les volontariats pour le nettoyage des chefs-lieux des communes initiés par la wilaya, a-t-on observé de même source.

En outre, le concours Rabah-Aïssat du «village le plus propre» qui a introduit depuis 2015 dans son règlement intérieur, une nouvelle rubrique liée à la gestion des déchets (tris, collecte, et compostage) notée sur 10 points, a eu pour effet d'encourager les comités de villages à mettre en place des plates-formes de tri et des composteurs, rappelle-t-on.

La wilaya de Tizi Ouzou, génère une moyenne journalière de 900 tonnes de déchets ménagers dont une quantité de 300 tonnes est prise en charge par le centre d'enfouissement technique (CET) de Oued Falli qui gère 15 communes, 70 tonnes par le CET de Boghni (huit communes), 40 tonnes par le CET de Draâ El Mizan (six communes) et 15 tonnes par celui de Ouacifs (six communes), a-t-elle rappelé. Les décharges contrôlées de Beni Douala et Beni Zmenzer reçoivent une quantité totale de 30 tonnes/jour (à raison d'une moyenne de 15 tonnes chacune).

Le reste des déchets, qui n'est pas acheminé vers ces deux décharges ou vers les quatre CET de la wilaya et qui représente environ 450 tonnes (soit 50% de la quantité globale générée), est pris en charge par les communes dans des décharges communales, a souligné Mme Hadadou.

La directrice de l'environnement a déploré que trois projets de CET inscrits au profit de la wilaya, n'aient pas été lancés en réalisation suite à des oppositions farouches et persistantes de citoyens.