LE MINISTRE DE L'HABITAT FAIT LA PROMESSE "Tous les projets en suspens seront relancés"

Par Madjid BERKANE -

En visite hier dans la wilaya de Médéa, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a réitéré la volonté de l'Etat de relancer tous les projets d'habitat en suspens à l'échelle nationale, avant la fin de l'année. Selon le ministre, ce dossier est désormais une priorité pour son département. «Notre priorité du moment est de procéder au lancement, dans les meilleurs délais possibles, des projets de logements affectés aux wilayas, mais qui enregistrent un retard, alors que les besoins des citoyens se font de plus en plus pressants», a-t-il déclaré en posant la première pierre d'un projet de réalisation de 1300 logements location-vente à Aïn-Djerda, dans la commune de Draâ-Smar. Le nombre de logements qui seraient en souffrance de lancement à l'échelle nationale selon Abdelwahid Temmar, est de 330 000 unités. «Ce nombre inclut toutes les formules de logement dont pas moins de 87 000 logements location-vente Aadl», a-t-il précisé. Par ailleurs, en inspectant le nouveau pôle urbain de Médéa, Abdelwahid Temmar a fait part de l'intention de son département d' introduire de nouvelles formules de logements et d'apporter des révisions aux formules existantes, dans le but d'alléger la trésorerie du pays et d'insuffler au secteur du bâtiment une nouvelle dynamique. «Nous privilégions les formules de logements qui ne reposent pas uniquement sur l'aide de l'Etat, mais qui permettent aussi bien aux promoteurs, aux citoyens, ainsi qu'aux collectivités de participer à leur financement», a indiqué le ministre. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Habitat aborde ce sujet. Il a en effet commencé à en parler dès sa prise de fonction. Abdelwahid Temmar qui est un ex-cadre supérieur du ministère de l'Habitat pense que l'introduction de nouvelles formules de logements en Algérie est la solution pour la crise du logement. La formule du logement locatif est pour lui la meilleure formule qui pourrait venir à bout de la crise du logement. Cette formule est pour le ministre, la formule la plus répandue dans le monde. Arguant son raisonnement, le ministre a fait savoir récemment lors d'une conférence de presse, que le logement locatif est le meilleur, «car il aide les gens à ne pas compter sur l'Etat pour leur construire des logements. Ensuite, il sera à la portée de tous. En effet, avec un prix de location bonifié, le citoyen peut se permettre un toit et du coup fonder son foyer normalement», a-t-il expliqué, ajoutant que la possession du logement n'existe qu'en Algérie. Le logement réalisé par les pouvoirs publics ne doit jamais relever des particuliers. «Il doit toujours rester une propriété de l'Etat. Par ailleurs, Abdelwahid Temmar qui compte révolutionner le secteur du logement en Algérie, envisage aussi de s'attaquer à l'amélioration de l'aspect esthétique du tissu urbain. Pour le ministre, c'est bien de réaliser des logements, mais c'est encore mieux de respecter l'aspect esthétique des villes modernes. Dans ce sens, le ministre plaide pour une nouvelle conception de la loi sur l'urbanisme. «La loi de 1990 est très ancienne et ne répond plus aux exigences de l'époque. Elle ne prévoit ni l'introduction des énergies renouvelables ni la numérisation du secteur», a-t-il plaidé récemment. Parlant de la numérisation, le ministre a fait savoir que les services de son département s'attellent en ce moment à la finalisation du permis de construire électronique. Il est à rappeler en outre que l'Algérie a construit entre 1999 et 2014 plus de 3 millions de logements toutes formules confondues. Le logement figure parmi les priorités du président de la République depuis son avènement au pouvoir en 1999.