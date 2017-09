DANGER IMMINENT AU LOTISSEMENT MOKADEM DE TIZI OUZOU 600 familles menacées par un glissement de terrain

Par Kamel BOUDJADI -

une situation qui alerte les populations angoissées de l'éventualité de se retrouver ensevelies

Cette situation alarmante est confirmée par un rapport du CTC dont les habitants détiennent une copie.

Plus de six cents familles vivent sous la menace d'un gigantesque glissement de terrain au niveau des lotissements Mokadem sis à proximité du nouveau lycée de la ville de Tizi Ouzou. La situation qui présage une véritable calamité pesant comme l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de ces familles dure depuis plusieurs années. Des années qui passent, faisant grossir les immenses tas de terre qui risquent d'ensevelir des milliers de personnes si rien n'est fait.

C'est justement afin d'éviter cette fâcheuse éventualité que les membres du comité de ce grand quartier sillonnent les bureaux des administrations concernées afin d'enclencher les travaux nécessaires à même d'endiguer l'avancée dangereuse de ces amoncellements de terre. Hier, après de vaines tentatives de se faire entendre, les habitants de ce quartier se sont mobilisés pour un sit-in devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou. Ils se suffiront hélas d'une rencontre avec le maire qui, disaient-ils, les a bien reçus pour un entretien plein de franchise. Une franchise qui a au moins le mérite de susciter l'espoir d'une réaction immédiate des pouvoirs publics. En fait, le comité du quartier Lotissement Mokadem, nous a remis le contenu d'une missive envoyée à tous les responsables et aux organismes concernés par la catastrophe. Dans le document, ils mentionnent les conséquences déjà visibles de l'avancée inexorable du monstre. Ils feront ainsi remarquer le gondolement important de la chaussée de l'unique accès à leurs habitations. Le rétrécissement de cette voie engendre d'ailleurs une situation qui alerte les populations angoissées de l'éventualité de se retrouver ensevelies sous les tas de terre. L'avancée a également causé l'éclatement du réseau d'alimentation en gaz de ville ainsi que des affaissements de terain à plusieurs endroits.

En fait, cette situation alarmante est confirmée par un rapport du CTC dont les habitants détiennent une copie. Ce dernier énumère d'ailleurs les anomalies constatées au niveau du talus. Le document affirme que le terrain présente une pente raide avec apparition de lignes de rupture en amont, engendrant une niche d'arrachement d'une hauteur dépassant un mètre. Le coté aval est caractérisé par un éboulement de terrain avec l'apparition d' eaux usées dans les fissures. Aussi, devant cette situation alarmante, les habitants interpellent les services concernés afin d'intervenir en urgence afin d'éviter la catastrophe. Des vies humaines sont en jeu si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans l'immédiat. C'est par ailleurs, une situation d'angoisse que vivent les familles qui dorment et se réveillent avec la peur d'être ensevelies. Enfin, il est à rappeler que d'autres lotissements sont menacés par l'avancée de ce glissement de terrain qui risque de causer des catastrophes sur son chemin. La wilaya de Tizi Ouzou connaît d'ailleurs à plusieurs endroits des situations similaires dont on ne parle plus alors que le danger pèse encore sur les populations. C'est le cas de la ville de Tigzirt qui connaît un gigantesque glissement de terrain. L'avancée, même ralentie, ne s'est pas arrêtée pour autant. Faudra-t-il un plan d'urgence contre les glissements de terrain?