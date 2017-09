KHERRATA (BEJAIA) Deux dealers et cinq voleurs écroués

Par Arezki SLIMANI -

L'activité intense des services de sécurité atteste d'une montée inquiétante des fléaux sociaux. La gain facile attire de plus en plus de jeunes oisifs, qui recourent à des activités prohibées. En deux jours, deux communiqués des services de sécurité font part de deux affaires liées à la drogue et aux vols. La Gendarmerie nationale, qui faisait suite à des informations portant sur des activités de trafic de drogue sur l'axe Kherrata-Darguina, a procédé à l'interpellation de trois individus répondant aux initiales B.M., A. S. et A. Z. âgés entre 30 et 32 ans. Ils constituaient un gang de trafiquants de drogue dans la région est de Béjaïa.

La fouille d'une voiture, appartenant à B.M., a permis à la gendarmerie de découvrir près d'un kilogramme de kif traité disposé en tablettes et destinées à la vente sur le marché local. Les deux autres occupants du véhicule seront eux aussi arrêtés par les éléments de la brigade de Taskeriout.

Dans la même région, la police a mis fin aux agissements d'un réseau composé de cinq personnes, spécialisé dans le vol de batteries de véhicules poids lourds, notamment les camions. Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya «c'est suite à plusieurs plaintes de citoyens ayant fait l'objet de vols de batteries de leurs véhicules que les éléments de la sûreté de daïra ont ouvert une enquête et procédé au prélèvement des empreintes digitales sur les véhicules visés».

Les investigations ont été entreprises pour s'étendre aux daïras limitrophes avant de se solder par l'arrestation des cinq mis en cause, tous originaires de Kherrata. La police recoupera le fait des différents cas de vols de batteries et leurs différentes formes.

Selon la police, les cinq malfaiteurs, activant sur l'axe Béjaïa-Darguina-Kherrata écoulant les batteries volées à bas prix, l'essentiel étant d'empocher l'argent. Présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Kherrata, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction.