INFILTRATION D'UN GROUPE TERRORISTE DE 21 ÉLÉMENTS VERS L'ALGÉRIE Intox ou vérité?

Par Ikram GHIOUA -

L'Algérie a mobilisé un effectif important pour faire avorter tous les projets subversifs des groupes terroristes dès l'intervention de la Russie en Syrie.

Des informations non encore confirmées, rapportées par une radio tunisienne font état de l'infiltration en Algérie de 21 terroristes d'origine tunisienne dans leur majorité. Ces terroristes seraient activement recherchés par les forces de sécurité. Il s'agit, entre autres, relèvent les mêmes sources de Zeitouni Houcine Mokni, alias Bara'a Kairouani, Jalled Houcine Mokni, alias Abou Mayssara Attounisi. Ces individus sont présentés comme ayant de l'expérience dans la guérilla urbaine. Ceux-là même auraient été actifs sous la coupe de Daesh en Syrie. Des sources sécuritaires abordées à ce sujet ne confirment pas l'information, mais ne l'infirment pas non plus, soulignant que le dispositif sécuritaire entrepris par les forces de sécurité aux frontières prévoit dans sa stratégie un plan contre les opérations d'infiltrations des groupes terroristes. L'Algérie, ajoutent les mêmes sources, n'a pas manqué de mobiliser un effectif important dans le but de faire avorter tous les projets subversifs des groupes terroristes dès l'intervention de la Russie en Syrie qui avait contraint des milliers de terroristes à trouver refuge en Libye. La question est donc, comment ces terroristes avec un nombre aussi important pourraient franchir la frontière? La bande frontalière avec la Libye est fermée depuis des années, alors qu'entre la Tunisie et l'Algérie où il est question d'une coopération sécuritaire entre les deux pays les frontières sont hermétiquement quadrillées. Pour nos sources, le dispositif de surveillance empêche toute infiltration et aucun terroriste n'a les moyens de passer les frontières.

S'agissant du Sud où l'Algérie vient de prendre des mesures plus sévères, en déclarant plusieurs zones militaires, même les habitants de ces régions sont sommés de déclarer leurs passages dans certains lieux précis, justement à l'égard d'éventuelles infiltrations des terroristes, les chances étant très minces. Seule la complicité de contrebandiers peut permettre une telle probabilité, néanmoins même avec la portée très large des frontières, les forces de sécurité sont activement mobilisées. Un dispositif très important est dressé dans cette région du pays où notamment plusieurs boîtes pétrolières y sont installées, il va donc de soi que les forces de sécurité demeurent d'une vigilance extrême avec des patrouilles qui longent toute la bande frontalière de jour comme de nuit. A cela, rappelons également la mobilisation des forces héliportées et les méharistes. Des unités spéciales très bien entraînées, dont les éléments sont choisis parmi la population locale. Ces militaires sont de très bons connaisseurs du désert et connaissent tous les passages secrets généralement utilisés par les narcotrafiquants et la contrebande. Des sources très bien informées avaient confié à L'Expression que certains chauffeurs clandestins acceptaient contre une somme d'argent de faire passer des étrangers, seulement, des mesures ont été prises. En un mot l'infiltration de 21 terroristes vers le pays reste à prendre avec précaution, néanmoins une enquête est indispensable dans ce cas.