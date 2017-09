ELLE EST FABRIQUÉE À SÉTIF La TV Android algérienne à prix discount

Conférence de presse des responsables d'Iris

La commande fait office d'un remarquable bond technologique, avec la possibilité de recourir à pas moins de 88 langues disponibles, dont le langage algérien.

«O ffrir au consommateur algérien le meilleur de la technologie et au meilleur prix» tel est le credo d'Iris, le producteur national, qui révèle son Android TV, un joyau technologique et surtout une première à l'échelle nationale et régionale.

Ce produit inédit vient d'être présenté à Alger, à la faveur de laquelle les responsables de l'entreprise Iris ont annoncé les grandes lignes de leur stratégie commerciale et industrielle. Iris qui a déjà mis sur le marché son téléviseur Ultra HD 4K, arrive cette fois avec une nouveauté de taille, à savoir l'Android TV dont le lancement sur le marché est prévu pour octobre prochain. «Ce produit sera proposé aux foyers algériens à un prix défiant toute concurrence et sera à la portée des revenus moyens», a promis M. Guidoum, Directeur Adjoint d'Iris qui a indiqué que la différence de prix entre l'Android et la Smart TV est minime et n'est que de l'ordre de 2500 DA, notamment dans le segment du haut de gamme. M. Guidoum qui a rappelé qu'Iris est le leader de la télévision en Algérie a fait part de grandes ambitions en matière d'offensive commerciale. «Nous visons à réaliser de grands volumes de vente et nous accordons donc une grande attention aux prix proposés au consommateur. Nous comptons ratisser large avec plus de 100 000 téléviseurs par an. De 10% nous entendons passer à 30%, voire à 40% de volume pour les tv smart et Android.» C'est un grand challenge et en même temps une grande fierté pour les Algériens, a souligné le premier responsable d'Iris. Présenté en trois différents modèles, G7, G6 et U5 l'Iris Android TV est disponible en plusieurs dimensions, du 43'' au 75''. La nouvelle Smart TV de Iris a été développée sous un écosystème Android et équipée d'un écran UHD-4K avec des couleurs re-masterisées pour donner vie aux séances cinéma ainsi qu'une sonorisation DTS et dolby digital+ pour procurer une totale immersion au téléspectateur. Grâce à Iris Android TV, accéder au contenu devient un jeu d'enfant. Les menus proposent en effet des recommandations utiles et donnent accès aux applications préférées, a expliqué M. Youcef Boudjloud, Chef Produit. Une nouvelle interface pour l'utilisateur qui rend le téléviseur plus intelligent que jamais, embarquer un système d'exploitation Android des plus récents. Ergonomique, l'interface Iris Android TV est conçue de manière à faire gagner à l'utilisateur du temps, tout en profitant plus de son contenu. Interagir avec le téléviseur devient possible grâce à la plate-forme Android. La commande fait office d'un remarquable bond technologique, avec la possibilité de recourir à pas moins de 88 langues disponibles, dont le langage algérien. «À présent, dites simplement ce que vous souhaitez regarder et votre téléviseur s'occupe de tout! Avec sa recherche vocale, vous passerez désormais moins de temps à manier une télécommande et plus de temps à apprécier vos programmes préférés», étaye à ce propos M.Boudjloud. La recherche vocale est la fonctionnalité centrale de l'Iris Android TV, elle permet d'interagir avec le téléviseur, c'est-à-dire naviguer entre les applications ou faire une recherche de contenus, et ce en énonçant la demande via la commande vocale. Google Play Store offre pour sa part la possibilité de retrouver les applications et jeux préférés avec une offre toujours croissante développée pour l'Android TV. Le chromecast intégré, permet de diffuser instantanément le contenu des applications depuis un smartphone ou tablette, sur l'écran du téléviseur. Accédez à des jeux directement sur l'Iris Android TV. Les télécharger ou jouer en ligne, en utilisant les deux Game-pad fournis avec le téléviseur et partager des moments de plaisir avec famille ou amis devient finalement possible.