COMPOSÉ DE 18 PERSONNALITÉS ET CHARGÉ DE LA MÉDIATION INTERNATIONALE Lamamra dans le Haut Comité consultatif de l'ONU

Trois mois après son départ du gouvernement Sellal, Ramtane Lamamra retrouve la diplomatie internationale et les Nations unies. L'ancien ministre intègre en effet un Haut Comité consultatif chargé de la médiation internationale, a annoncé hier soir le secrétaire général de l'ONU. Lamamra fait partie d'un groupe de 18 personnalités internationales choisies par Antonio Guterres pour figurer dans cette structure. Parmi elles figurent la présidente du Chili Michelle Bachelet, l'ex-président finlandais Tarja Halonen ou encore l'ancien ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Dzhoda. «Le Conseil est composé de 18 personnalités internationalement reconnues qui apportent de l'expérience et des compétences, un savoir approfondi et de nombreux contacts à cette tâche extrêmement importante», a précisé le secrétaire général de l'ONU.

Le groupe a été créé pour aider l'ONU à mener une diplomatie et une médiation efficaces à tous les niveaux, a précisé le chef de l'ONU. Ramtane Lamamra est un habitué de l'ONU. Entre 2008 et 2013, il a été commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine, à Addis-Abeba.