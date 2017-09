LA RÉVISION ORDINAIRE DES LISTES ÉLECTORALES PRÉVUE EN OCTOBRE La seconde chance des retardataires

La révision exceptionnelle des listes électorales s'est soldée par 141.000 nouvelles inscriptions et 143.000 radiations pour les citoyens décédés ou ayant changé de résidence.

Pas de panique! Ceux qui voulaient s'inscrire aux listes électorales, mais n'ont pas pu le faire lors de la révision exceptionnelle qui s'est achevée mercredi dernier, ont une seconde chance.

En effet, le directeur de la réglementation et des affaires générales (Drag) au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Amara Lakhdar, a affirmé que la révision ordinaire des listes électorales interviendrait en octobre, ce qui permettrait à chaque citoyen de s'inscrire pour participer aux élections locales prévues le 23 novembre.

«Concernant les citoyens n'ayant pas pu s'inscrire, une phase de recours administratif est prévue pour ceux qui ont déjà déposé leurs dossiers, et ce en sus de la révision ordinaire prévue par la loi, laquelle s'étale du 1er au 31 octobre», a assuré ce responsable Invité de l'émission «Niqache maftouh» (débat ouvert) de la télévision algérienne. Amara Lakhdar a tenu à préciser que les citoyens âgés de 18 ans révolus au 23 novembre étaient également concernés par l'inscription aux listes électorales.

La révision exceptionnelle des lites électorales, qui a eu lieu du 30 août au 13 septembre s'est soldée par 141.000 nouvelles inscriptions et 143.000 radiations au titre des citoyens décédés ou ayant changé de résidence. «Nous avons constaté une affluence des citoyens, en particulier durant la première semaine», a tenu à mettre en avant le Drag.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait signé le 26 août dernier un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections locales.

Le plan d'action du gouvernement, adopté mercredi 6 septembre en Conseil des ministres, souligne que le gouvernement veillera à réunir toutes les conditions prévues par la loi pour l'organisation des élections des APC et APW dans la tranquillité, la sérénité et la transparence.

Dans ce cadre, il a été procédé à l'installation il y a une semaine de la Commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation de ce rendez-vous électoral.

Présidée par le Premier ministre, cette commission regroupe les ministres des secteurs impliqués dans l'organisation des élections, à leur tête les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité.

Pour rappel, au total 23.251.503 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales lors des législatives du 4 mai 2017, contre 22.880.678 lors de l'élection présidentielle de 2014 et 21.445.621 lors des élections locales de 2012.

Les autorités semblent donc vouloir «booster» ce chiffre avec cette double révision qui intervient à quelques semaines d'intervalle...