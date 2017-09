LE PRÉSIDENT DU RCD MOHCENE BELABBÈS "La crise que vit le pays est d'ordre structurel"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Plus de 500 jeunes, issus de plusieurs régions du pays, prennent part à cette rencontre destinée à la formation politique des jeunes cadres du parti.

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcene Belabbès, a estimé hier à Béjaïa que la crise qui secoue le pays est «d'ordre structurel». «Plus que jamais, la construction institutionnelle administrative doit être repensée dans son ensemble», a-t-il soutenu à l'ouverture, à Souk El Tenine, du 3ème campus de la jeunesse libre du RCD. S'adressant directement aux jeunes, il les a exhortés à s'emparer des problématiques posées, de débattre et d'évaluer sérieusement la situation politique du pays sans laquelle, a-t-il dit, «rien de constructif et de durable ne peut se faire». Plus de 500 jeunes, issus de plusieurs régions du pays, prennent part à cette rencontre destinée essentiellement à la formation politique des jeunes cadres du parti et leur préparation à prendre des responsabilités. En plus des débats et des conférences en plénière, ceux-ci sont attendus pour affiner leur réflexion au sein d'ateliers spécialisés. Les travaux ont débuté avec deux conférences.

L'une, animée par l'ancien chef du gouvernement, Sid-Ahmed Ghozali, articulée sur le thème de l'eau et l'énergie, a été mise à profit pour également faire le point sur la situation politique et économique du pays.

La seconde, confiée à l'universitaire Belkacem Mostéfaoui, qui s'est évertué à expertiser l'état des médias et des pratiques des journalistes en Algérie. Il y a quelques jours, le RCD a mis en place, à Alger, une commission nationale pour traiter d'éventuels recours concernant les listes électorales en prévision des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas du 23 novembre prochain.

Réuni en session ordinaire pour examiner la situation générale du pays à la veille de la rentrée sociale et l'état d'avancement des préparatifs des élections locales, le secrétariat national du RCD a décidé la mise en place d'«une commission nationale pour traiter des éventuels recours des listes électorales», précise un communiqué de cette formation politique.

Lors de sa réunion, le secrétariat national a également évalué le «degré d'avancement de la confection des listes électorales et les moyens de lever les difficultés auxquelles sont confrontés les militants de certaines wilayas», ajoute la même source.