ILS PRÉVOIENT UN RASSEMBLEMENT À TIZI OUZOU Les promoteurs Ansej se "révoltent"

Par Kamel BOUDJADI -

Une grande réunion regroupera ce mercredi à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri les jeunes promoteurs qui ont bénéficié des prêts Ansej et Cnac. Prévu après l'annonce par le gouvernement du rééchelonnement des dettes et l'amnistie au chapitre des agios et autres pénalités, ce grand regroupement sera, selon le responsable de la Came (Collectif d'appui à la microentreprise), l'occasion de discuter de la situation socioprofessionnelle des promoteurs. Ils auront à situer leurs projets entre les enjeux du moment et des perspectives. En fait, la décision du gouvernement d'alléger la pression sur les jeunes a été bien saluée, mais jugée insuffisante par les promoteurs. Ces derniers qui voient d'un bon oeil ces décisions, attendent aussi d'autres initiatives allant dans le sens de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Les attentes sont nombreuses et d'autant plus légitimes car la situation de ces jeunes en difficulté est dramatique. D'abord, les jeunes de la Came affirment que le principe des 20% des projets attribués aux entreprises dans ce cadre ne peut pas être appliqué sans l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement de l'investissement dans notre pays. Ces derniers considèrent qu'il serait impossible d'appliquer cette décision sur le terrain car une soumission se fait à plis fermés. Devant la loi, il ne peut exister différenciation entre les soumissionnaires grands ou petits. Récemment, dans un congrès tenu à Aïn El Hammam, la Came a réuni des centaines de jeunes promoteurs en difficulté avec les banques, les dispositifs en soi et les impôts. Des témoignages vivants ont mis la lumière sur le mal profond que vivent ces derniers. Il a été fait état de suicides par dizaines et des divorces par centaines à cause de la pression de l'endettement. Il est vrai que les jeunes qui ne sont pas en mesure de rembourser les prêts contractés vivent sous la pression des huissiers et des avocats commis par les banques. Pis encore, s'il est facilement compréhensible qu'une banque cherche à recouvrer son argent, il devient de plus en plus difficile de justifier le fait que l'Ansej, connaissant les difficultés de ses promoteurs, puisse ester en justice ces derniers alors qu'ils attendent d'elle un accompagnement technique pour s'en sortir. D'autres jeunes ont donné des témoignages hilarants mettant en lumière la faillite de certains responsables de l'Ansej. Une promotrice a été attaquée en justice pour le registre du commerce alors que l'Ansej, qui lui a ouvert ses locaux à la pépinière sait qu'elle ne s'est pas fait délivrer son document à cause de problèmes liés justement au dispositif. Aujourd'hui donc, il est incontestable qu'il y a un soulagement apporté par les réponses du gouvernement, mais il est encore tôt pour dire que les jeunes sont tranquillisés. Des centaines d'entre eux sont encore harcelés par les huissiers «lâchés» par les banques et l'Ansej. Regroupés dans l'association Came, les jeunes promoteurs sont maintenant plusieurs dizaines de milliers à se défendre ensemble. Enfin, notons que la tendance de représentants de l'Etat à instaurer un vrai dialogue avec ces jeunes est un grand soulagement pour cette catégorie qui souffre énormément.

Ces derniers sont à la recherche de vraies solutions qui leur permettent de relancer leurs projets afin qu'ils puissent rembourser les dettes contractées auprès des banques. Des solutions qui leur permettent aussi d'être des acteurs actifs dans le développement de la petite et moyenne entreprise.