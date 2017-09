SPÉCIALISÉ DANS LE VOL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS Un groupe de malfaiteurs arrêté à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Les enquêteurs de police de la 7ème sûreté urbaine de Tizi Ouzou viennent de mettre un terme à l'activité subversive d'un groupe de malfaiteurs composé de sept individus. Agés entre 15 et 34 ans et demeurant à Maâtkas, Tizi Ouzou, Alger Khemis Miliana et Aïn Defla, les sept inculpés se sont spécialisés dans le vol des matériaux de construction. Les voleurs en question ciblaient des chantiers en construction et commettaient leurs forfaits de nuit en utilisant trois véhicules afin d'acheminer les matériaux volés.Présentés au parquet de Tizi Ouzou, durant la semaine écoulée, trois d'entre eux ont été mis en détention préventive, deux autres dont le mineur, placés sous contrôle judiciaire et les deux derniers ont été cités à comparaître.

Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, de nuit, avec usage de véhicule.