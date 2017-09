NOUVELLE LOI SUR LA RETRAITE Plus de 4000 métiers pénibles proposés

Par Madjid BERKANE -

La sélection des métiers se fait en fonction des normes internationales en la matière.

La nomenclature des métiers pénibles devant bénéficier du départ à la retraite anticipée à partir de 2019 n'est pas encore close. Beaucoup de secteurs n'ont pas encore finalisé les listes des métiers pouvant être considérés en tant que tels. C'est ce qu'a indiqué en tout cas Achour Telli, secrétaire national à l'Ugta, dans une déclaration au journal arabophone Ennahar. «Il y a 16 secteurs qui n'ont pas encore remis les listes finales des métiers pouvant être classés comme étant des métiers pénibles ou à risques», a-t-il souligné. Les autres secteurs, à savoir les 20 restants ont déjà remis leurs listes. Ils ont fait parvenir jusqu'à présent 4000 métiers. «Toutes les listes qui ont été envoyées ont fait lobjet d'étude de la part de la commission chargée du dossier. Leur sélection va se faire en fonction des normes internationales en la matière », a-précisé Achour Telli. Le secteur qui englobe pour le moment le plus de métiers est celui du bâtiment. Le secteur des travaux publics arrive en deuxième position. Les autres secteurs, à l'image de l'industrie et de l'agriculture ont aussi proposé de longues listes, a fait savoir le secrétaire national auprès de la Centrale syndicale. S'exprimant en outre sur le dernier délai pour la remise des listes de ces métiers, le responsable a indiqué que pour le moment «il n'y a pas une date butoir. Mais une chose est sûre, l'affichage de la liste finale des métiers pénibles ne sera rendue publique qu'une fois que tous les secteurs auront remis leurs listes», a-t-il affirmé. Pour rappel, la commission chargée de déterminer les critères des métiers pénibles est sous la responsabilité de l'Ugta. En plus des juristes, des syndicalistes, la commission compte environ 30 médecins dans plusieurs spécialités. L'intervention de cette commission se fait après la réception des listes de la part des différents secteurs, et ce, en effectuant des visites sur le terrain. La commission a été désignée par le Premier ministre au lendemain de la révision de la loi sur la retraite. Cette dernière a prévu, faut-il le rappeler, la suppression du départ à la retraite anticipée. En raison de la baisse des revenus pétroliers, la Caisse nationale des retraites (CNR) ne peut plus supporter autant de départs anticipés à la retraite. La nouvelle loi sur la retraite prendra effet, rappelons-le, à partir de 2019. Par ailleurs, il faut souligner, que cette loi a irrité beaucoup de salariés. Les syndicats autonomes qui se sont regroupés en un seul syndicat, l'intersyndicale en l'occurrence, ont initié plusieurs actions de contestation.

Cette nouvelle loi consacre à leurs yeux la paresse et ignore le labeur de plusieurs années. Elle favorise la paresse, indique Boualem Amoura, secrétaire général de la Satef, parce que le travailleur qui débute désormais très tôt le travail, n'aura pas la chance d'aller à la retraite très tôt. Tandis que quelqu'un qui commence le travail à un âge très avancé sortira bénéficiaire. L'intersyndicale conteste par ailleurs cette nouvelle loi, car elle a été décidée sans leur concertation. C'est en réaction de ce mouvement que le président de la République est intervenu la veille de l'adoption de cette loi à l'APN et apporté certains amendements. Entre autres, la prorogation de l'entrée de cette nouvelle loi de 2 ans, c'est-à-dire à partir de 2019 au lieu de 2017 et l'ouverture d'un atelier pour déterminer avec exactitude les métiers pénibles dans les différents secteurs, afin de bénéficier d'une dérogation. Les amendements que le président avait apportés ont soulagé beaucoup de travailleurs.

De nombreux parmi eux ont signifié que le président a agi juste et a corrigé un tort. Il est utile de rappeler enfin que le nouveau Code du travail en voie d'élaboration et de maturation au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a pris en considération les propositions de l'intersyndicale. Ce dernier qui a eu droit à une copie de la maquette de cette loi, est en train, a-t-on appris, de finaliser ses points de vue.