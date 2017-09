RÉUNION DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION DES CHEFS DE POLICE D'AFRIQUE DE L'EST "L'application de la loi sera renforcée en Afrique"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le président d'Afripol a salué les résultats obtenus durant 19 ans «d'action sécuritaire exceptionnelle».

Le directeur général de la Sûreté nationale et président d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel, a assuré depuis Kampala, la capitale ougandaise, que l'application des lois sera renforcée en Afrique. «Les efforts sécuritaires communs des organes chargés de l'application de la loi dans les pays africains», est-il indiqué dans un communiqué publié jeudi par la Dgsn.

Le document a donc précisé que lors de sa rencontre avec les chefs de police des pays membres de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est (Eapacco) participant aux travaux de leur 19e réunion qui se déroulent du 13 au15 septembre dans la capitale ougandaise, le général-major Abdelghani Hamel a affirmé qu'Afripol oeuvrerait au «renforcement des efforts sécuritaires communs des organes en charge de l'application de la loi en Afrique dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de crime organisé et transfrontalier à travers le partage et l'échange d'informations et la mise à profit des expériences et expertises des organisations de police d'Afrique». Le président d'Afripol qui a assisté à une partie des travaux de la réunion et écouté les interventions des responsables de police participants, a honoré aux termes de sa visite le représentant de l'Eapacco.

Par ailleurs, le président d'Afripol avait salué dans un autre communiqué, les résultats obtenus durant 19 ans «d'action sécuritaire exceptionnelle». Aussi, il a souligné l'impératif de «réactiver les mécanismes de coordination et de coopération avec Afripol qui consolideront les plans stratégiques tracés par les Etats membres». Lors de cette rencontre, la situation sécuritaire «délicate» que connaît en ce moment le continent africain il a rappelé que cela exige «l'intensification des efforts et la consolidation des moyens d'échange de données et de contacts entre pays afin d'instaurer la paix et la stabilité, au-delà de la dimension régionale». Il a été souligné qu'Afripol constitue le fruit d'efforts de tous les chefs et présidents des organes africains en charge de l'application de la loi, lesquels ont accompagné et soutenu Afripol durant toutes les étapes de sa création.

Par ailleurs, le général-major Hamel a émis le souhait de «voir les travaux de cette rencontre couronnés par des recommandations au niveau des aspirations des pays membres». 13 chefs et présidents des organes africains en charge de l'application de la loi de l'Eapacco, le président d'Afripol, des représentants d'Interpol et d'autres organisations internationales outre des spécialistes et des experts internationaux en matière sécuritaire ont participé à cette réunion. Elle a principalement porté sur l'actualité de la scène africaine marquée par l'apparition de différentes formes de criminalité qui menacent la sécurité des pays de l'Union africaine (UA). La rencontre a également évoqué des questions importantes à la lumière de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et transfrontalier ainsi que les différents efforts de déradicalisation.