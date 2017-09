DÉPÔT DES CANDIDATURES Les permanences ouvertes jusqu'à 22h00

Par Walid AÏT SAÏD -

Les horaires de travail des permanences pour le dépôt des candidatures des partis politiques et des listes indépendantes en vue des élections locales du 23 novembre prochain, ont été prolongés jusqu'à 22h00, y compris le vendredi 22 septembre prochain, et jusqu'à minuit en ce qui concerne la journée du 23 septembre, a indiqué jeudi le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.