SA TÊTE MISE À PRIX PAR LES AMÉRICAINS À CINQ MILLIONS DE DOLLARS Mokhtar Belmokhtar est-il vraiment mort?

Par Ikram GHIOUA -

Belmokhtar mort ou vivant, telle est la question

Ce brigand du désert et disciple de l'ex-AIS ayant servi le Gspc puis Al Qaïda soulève encore des interrogations.

Il a été annoncé pour mort à plusieurs reprises pour réapparaître de nouveau avec des messages vidéo. Cependant, cela fait des mois que l'on n'entend plus parler de lui. L'une de ses épouses a confirmé sa mort en Libye.

Une information corroborée par des sources très au fait de la conjoncture actuelle. Sur le plan officiel, aucune source ne prétend le contraire, mais aussi aucune source n'a démenti, même pas M.B. qui habituellement, réagit aussitôt à ce genre «d'alerte». Si la fin de ce chef terroriste est confirmée, on peut également parler de la fin d'Al Qaïda au Maghreb islamique. Mokhtar Belmokhtar, un fidèle fervent d'Ayman Al Zawahiri, le chef d'Al Qaïda avait créé le groupe Al Mourabitoune en s'alliant à son rival de toujours Abdelmalek Droukdel alias Abou Mossaâb Abdel Wadoud pour donner un nouveau souffle à Al Qaïda. Dans son denier message, M.B. appelait les Marocains et les Algériens à se soulever contre leurs Etats, les Mauritaniens et les égyptiens à rejoindre ce qu'il a désigné «djihad». Par cet appel, M.B. voulait signifier qu'il était encore vivant, après l'annonce de sa mort par les Américains en juin 2015 en Libye, lorsqu'il avait été visé par des F15 américains. Sa mort a été démentie par les groupes terroristes locaux puis par Al-Mourabitoun. Combien de vies possède «le Borgne», le cerveau de la prise d'otages du site gazier algérien de Tiguentourine (In Amenas)? Condamné par défaut par la justice à la peine capitale, M.B. a été donné pour mort au moins dix fois. D'abord, en 2012 dans un combat au Mali, en mars 2013 après son attaque contre le site gazier, au Tchad, annonçait l'armée tchadienne et comme cité plus en haut en juin 2015, à la suite d'une frappe américaine.

La seule confidence faite depuis cette année selon des sources bien informées «M.B. n'a pas été abattu, il serait en Libye ou il aurait trouvé refuge disposant de solides réseaux de soutien». Porté disparu depuis avril 2015, selon des sources sécuritaires au Mali et au Niger, M.B. aurait été réellement abattu, mais en l'absence du corps ou d'une affirmation de ses proches il est impossible de le déclarer mort. Alors qu'il a toujours été porté disparu, on annonce encore sa mort par empoisonnement. Du fait qu'il soit mort en avril 2015 comment les Américains peuvent-ils prétendre que M.B. a été la cible d'une frappe en juin 2015?

La question reste posée jusqu'à novembre 2016 où l'organe de presse américain Wall Street Journal, indiquait que «Mokhtar Belmokhtar était probablement mort dans une frappe française au cours du mois de novembre». Néanmoins, le Quai d'Orsay ne s'est jamais exprimé sur cette information. Aussi bien, les Américains, que les Français, Tchadiens et Maliens, sont presque sûrs de la mort de M.B. au même titre que certaines sources sécuritaires en Algérie, mais personne ne peut prétendre la certitude, M.B. pourrait réapparaitre dans un enregistrement!

Toutefois une chose est sûre: Al Qaïda au Maghreb n'a pratiquement plus d'existence, notamment en Algérie.

Les rares tentatives d'attentats, ratées d'ailleurs, sont revendiquées par des petits groupuscules terroristes qui se prétendent de Daesh?

La création d'El Mourabitoune ne pouvait qu'annoncer la fin d'Al Qaïda au Maghreb, une organisation au passé barbare, auteure d'attentats kamikaze qui ont engendré la mort des innocents sous la coupe du sinistre Adelmalek Droukdel. Reste à rappeler les multiples morts de M.B., et que sa tête, vif ou mort, est mise à prix depuis 2013. Il s'agit d'une manne de cinq millions de dollars qui est offerte à quiconque apportera des renseignements décisifs concernant Mokhtar Belmokhtar.

Cette belle somme pourrait être à l'origine des multiples annonces de sa mort au profit des mercenaires occidentaux. Au même titre que les USA, à la base de cette offre. Daesh aussi a placé M.B. comme une cible d'où la question relative de la récompense?