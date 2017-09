POUR REVENDIQUER LA DISTRIBUTION DE 108 LOGEMENTS Des jeunes marchent à Draâ Ben Khedda

Par Kamel BOUDJADI -

Les jeunes comptaient en fait exprimer leur colère quant à leur exclusion injustifiée de la liste des bénéficiaires des logements sociaux

La ville de Draâ Ben Khedda a connu une matinée de jeudi perturbée en raison d'une marche organisée par des jeunes en colère.

D ès les premières heures de la matinée, ils étaient nombreux à se rassembler sur l'esplanade du cinéma El Hoggar du centre-ville pour une marche en direction du siège de la mairie. Les jeunes comptaient en fait exprimer leur colère quant à leur exclusion injustifiée de la liste des bénéficiaires des logements sociaux que les pouvoirs publics s'apprêtaient à distribuer.

Sur place ce jeudi, la colère était perceptible sur les visages de ces jeunes qui se considéraient lésés dans leur droit le plus absolu. A l'origine de l'ire, un quota de 108 logements encore non attribués, mais que la commune refuse de leur céder. En effet, expliquaient-ils, les logements sociaux construits au niveau de Touarès, sur un terrain appelé «Les Banquettes» sont au nombre de 248. Un quota de 140 logements a été attribué à des jeunes dans le besoin alors que les 108 restants ne sont toujours pas attribués.

Raison pour laquelle, ajoutent-ils, des demandes ont été introduites au niveau des services concernés afin d'en bénéficier. L'attente a été longue pour ces jeunes qui considéraient qu'il était légitime d'en bénéficier d'autant plus que les logements sont terminés et n'attendent que les occupants, dans leur bon droit. Mais ce serait mal comprendre les choses. Les jeunes étaient hier donc «sonnés» par les réponses du maire de Draâ Ben Khedda. Pourtant, précisent les jeunes marcheurs, le premier magistrat de la commune a, lors d'une précédente réunion, accepté l'idée de les faire bénéficier de ces logements. La déception est survenue lors de la réunion du 5 septembre avec ce dernier qui a nié avoir fait cette promesse, affirment les contestataires dans une déclaration. Aussi, pour exprimer publiquement cette colère et étaler sur la place publique ce litige avec les responsables de la commune, les jeunes ont organisé cette marche. Le point de départ choisi n'est pas fortuit car la place du cinéma El Hoggar est incontestablement le lieu le plus fréquenté de la ville de Draâ Ben Khedda. Après avoir sillonné la principale avenue de la ville, les jeunes sont arrivés devant le siège de la mairie après approximativement une heure de leur départ prévu à 9h.

A la fin d'un autre rassemblement tenu devant le siège de la mairie, les jeunes se sont dispersés dans un calme absolu, mais avec la conviction qu'ils n'abandonneront pas leurs droits aussi facilement que certains peuvent le croire. D'autres actions sont prévues dans la rue comme à travers les administrations publiques. Les logements ne seront attribués qu'aux jeunes qui sont dans leur droit quel que soit le prix à payer, promettent les jeunes. En fait, le logement social est un dossier qui pèse lourd sur les tables des maires à travers des communes considérées comme des centres urbains de grande importance. Un dossier similaire, le logement rural, est lui également chaud, dans le reste des communes à caractère rural. Les élus devront d'ailleurs justifier la gestion de ce dossier devant les électeurs dans quelques semaines. Ces dossiers de logements social et rural tout comme l'eau potable et les routes, sont le maillon faible de ces élus qui voudraient se représenter et rempiler pour un autre mandat. Un fait qui indique d'ailleurs que la tâche n'est pas facile pour ce genre de maires qui s'accrochent au fauteuil. Certains maires mégalomanes croient même que c'est le fauteuil qui s'accroche à eux.