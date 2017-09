OUYAHIA A ADRESSÉ UNE LETTRE À SES DÉPUTÉS "Soyez présents en force lors des débats"

Par Nadia BENAKLI -

Le patron du RND a chargé ses élus de défendre le choix du gouvernement sans pour autant leur interdire d'émettre des critiques.

Ouyahia mobilise ses troupes. Le secrétaire général du parti du Rassemblement national démocratique (RND) a adressé une lettre à tous les députés. «Ahmed Ouyahia a tenu à donner les orientations à suivre lors des débats sur le plan d'action du gouvernement», a confié une source du parti. La même source précise que le secrétaire général a appelé ses représentants au sein des deux chambres du Parlement à être nombreux lors des débats sur le plan d'action. «Soyez présents en force lors des débats sur le plan d'action du gouvernement pour défendre les choix du gouvernement», a-t-il martelé dans sa lettre. Sachant que l'absentéisme est un véritable problème qui touche tous les partis, y compris ceux de la coalition, le patron du RND a voulu donc faire un rappel à l'ordre. A défaut de les réunir vu le manque de temps, Ahmed Ouyahia a adressé une lettre à chacun d'eux à la veille de la présentation du plan d'action devant le Parlement pour les mobiliser davantage. Ce n'est pas tout. En étant nombreux, les élus de la majorité vont accaparer la parole lors des débats, une manière de noyer l'opposition qui promet d'épingler le gouvernement sur les choix adoptés notamment l'application de la planche à billets. Le secrétaire général du parti s'est excusé auprès de ses députés et sénateurs pour ne pas pouvoir les réunir et discuter du plan d'action vu ses engagements et ses responsabilités en tant que Premier ministre. Le patron du RND a chargé ses élus de défendre les choix du gouvernement sans pour autant leur interdire d'émettre des critiques. Selon notre source, le secrétaire général laisse à ses députés le libre choix pour s'exprimer et même critiquer. «On ne critique pas pour critiquer», a soutenu notre source qui précise que le secrétaire général a demandé à ses hommes de se partager les tâches pour ne pas verser l'ensemble dans les mêmes remarques. Autrement dit, Ahmed Ouyahia veut que le débat soit riche et varié en termes de proposition et de critique. Ainsi, Ouyahia semble avoir balisé le terrain avant de se rendre au Parlement pour décrocher son quitus. En tant que Premier ministre, il a convoqué mardi dernier les chefs des partis et les présidents des groupes parlementaires de la coalition à un conclave restreint autour de la feuille de route. Face à Ould Abbès, Ghoul et Benyounès, Ahmed Ouyahia a tenu à les sensibiliser davantage sur la situation critique du pays marquée par un déficit budgétaire et le recul des réserves de changes qui sont de l'ordre de 100 milliards de dollars. Ce conclave, le premier du genre dans l'histoire de la coalition, avait pour objet de constituer un front commun pour défendre les choix du gouvernement en cette conjoncture marquée par les appels à l'application de l'article 102 de la Constitution. Les partis soutenant le pouvoir se mettent donc sur la défensive pour écarter toute polémique ou opposition à la politique adoptée par le gouvernement. En plus du soutien des politiques, le Premier ministre jouit même du soutien du patronat et de la Centrale syndicale de l'Ugta. Les partenaires du pacte économique et social se sont réunis mercredi dernier au siege de la Centrale syndicale pour exprimer leur soutien et leur pleine adhésion à la démarche du gouvernement. Ce qui démontre que la voie est bien dégagée pour garantir l'aval du Parlement en toute sérénité.