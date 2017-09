ELECTIONS LOCALES DU 23 NOVEMBRE PROCHAIN Kaouane veut une communication de "choc"

Par Walid AÏT SAÏD -

Le ministre de la Communication

Le ministre de la Communication aspire à réunir les conditions optimum d'une communication cohérente, efficace et éthique à la hauteur de cette importante échéance nationale...

Communication des élections locales: Kaouane ne veut rien laisser au hasard! En effet, le ministre de la Communication a présidé, dans l'après-midi de jeudi dernier, au siège de son département ministériel, une réunion de travail qui a regroupé les directeurs généraux des établissements sous tutelle dans le cadre de la préparation des élections locales prévues le 23 novembre prochain, indique un communiqué du ministère. Cette réunion «a permis au ministre d'informer les cadres dirigeants de ces établissements publics des décisions et mesures retenues par la Commission nationale de préparation et d'organisation des élections locales», précise la même source.

Kaouane a, par ailleurs, écouté les cadres dirigeants sur les différentes dispositions déjà prises par leurs établissements respectifs dans le cadre de la préparation des élections locales, et pris en charge un certain nombre de questions en perspective de la réunion prochaine de la Commission nationale.

Il en a profité pour les appeler à une communication de «choc» pour permettre aux citoyens d'être au plus près de l'événement. «La communication doit être la plus intense possible lors des élections locales le 23 novembre prochain afin de réussir cette importante échéance nationale», a t-il soutenu. La matinée, le ministre de la Communication, avait installé, la sous-commission communication des élections locales, tel que préconisé par la Commission nationale de préparation et d'organisation des élections locales lors de sa réunion du 7 septembre 2017. Lors de cette installation, Kaouane Djamel a fait part de la nécessité, pour la sous-commission qu'il préside, d'élaborer «un programme de travail relatif à la préparation de la campagne de sensibilisation et de communication qui s'étalera sur trois phases de précampagne, de campagne et de couverture de l'élection, le jour J, à travers le territoire national». Djmael Kaouane a précisé que les «propositions validées feront l'objet d'une mise en cohésion stratégique concernant la mobilisation médiatique, y compris avec l'ensemble des institutions».

Le ministre qui a écouté les représentants des institutions sur des questions allant dans le sens d'une mise en adéquation des dispositions avec la réalité pratique du terrain, a informé son audience que la prochaine réunion de la sous-commission communication aura pour objet, au-delà des recommandations qui seront faites par la Commission nationale, d'examiner les mesures organisationnelles à même de «réunir les conditions optimum d'une communication cohérente, efficace et éthique à la hauteur de cette importante échéance nationale». Par ces importantes réunions, Djamel Kaouane veut donc éviter les dérapages médiatiques qui ont marqué les précédentes joutes électorales...Ce n'est pas gagné!