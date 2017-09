A PROPOS DE L'ATTENTAT TERRORISTE DE TIARET "Le mobilisation des services de sécurité ne suffit pas"

Le Premier ministre a affirmé hier à Alger que «la présence des forces de sécurité ne suffit pas à elle seule pour combattre les résidus du terrorisme», mettant en avant la nécessité d'oeuvrer au développement du sens de la vigilance et du signalement chez le citoyen afin de circonscrire la menace terroriste. «Il faut tirer les enseignements du lâche attentat perpétré récemment à Tiaret» a déclaré Ahmed Ouyahia devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors de la présentation du plan d'action du gouvernement, estimant que force est de constater que «la présence des forces de sécurité ne suffit pas à elle seule pour combattre les résidus du terrorisme,

notamment lorsqu'il s'agit d'attentats- suicides».

A ce propos, le Premier ministre a souligné l'impératif de «promouvoir le sens de la vigilance au sein de la société» à travers le signalement aux services de sécurité de toute menace terroriste afin de réduire le risque d'attaques contre notre pays. «La préservation de la sécurité et de la stabilité est une préoccupation majeure et une priorité pour le gouvernement»

a-t-il soutenu, ajoutant que les expériences qu'a vécues l'Algérie et la situation actuelle dans certains pays amis et frères montrent que «la prospérité et le développement ne sauraient être réalisés sans

la sécurité».