BARIKA Bataille au gaz lacrymogène dans un hôpital

La cour de l'hôpital de Barika, dans la wilaya de Batna, s'est transformée avant-hier en un théâtre d'affrontements entre deux groupes de jeunes, venus du quartier Zerdani. En effet, des témoins oculaires ont rapporté que les jeunes étaient armés de couteaux et de machettes.

A l'origine de cette bataille rangée dans les locaux de l'hôpital, une dispute entre jeunes du quartier Zerdani qui a mal tourné.

L'un des protagonistes de cette bagarre, un jeune âgé de 20 ans, a été sérieusement blessé par un coup de couteau au ventre. Transporté à l'hôpital, la victime a été rejointe par sa famille. Ce qui est normal. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. La famille de son agresseur a également fait le déplacement. Les deux clans se sont retrouvés ensemble à l'hôpital et ont apparemment décidé de finir ce qui a été commencé dans le quartier. Une bagarre générale s'en est donc suivie, affolant le personnel médical et les malades, notamment ceux qui se trouvaient aux urgences, là où a été transporté le blessé.

Le clou de cette histoire de fou, c'est que les protagonistes ne s'étaient pas contentés d'armes blanches. Ils ont également lancé des bombes lacrymogènes, une première dans cette localité habituellement tranquille.