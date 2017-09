COORGANISÉ PAR BUSINESS FRANCE ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS La sécurité routière tient Salon à l'hôtel Mercure

Business France coorganise en partenariat avec le ministère des Travaux publics et des Transports un colloque sur «La sécurité autoroutière et les grands ouvrages routiers». Il se tiendra aujourd'hui, à l'hôtel Mercure d'Alger (salle Bab Ezzouar) de 9h à 16h. Cet évènement réunira des spécialistes algériens et français dans le domaine de l'exploitation, de la construction et de la sécurité des autoroutes et grands ouvrages routiers.

Lors de cette manifestation, des communications seront présentées par des experts du ministère des Travaux publics et des Transports, de l'Algérienne des autoroutes ainsi que de différentes entités françaises telles que: le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema: www.cerema.fr), l'Association française pour la certification et la qualification des équipements de la route (Ascquer: www.ascquer.fr), la sécurité civile, les sociétés Captels (www.pesage-captels.com), Egis Road Operation (www.egis.fr/content/egis-road-operation), Aximum (www.aximum.fr) et Mercura ().

Ce colloque a bénéficié du soutien de Lafarge Holcim Algérie et de Axa Assurances Algérie.