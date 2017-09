SA FAMILLE RASSURE Zeroual va bien

Alors que certaines sources évoquent son transfert à bord d'un hélicoptère de l'ANP vers l'hôpital militaire de Aïn Naâdja, des proches de la famille de l'ancien président de la République Liamine Zeroual nient la détérioration de la santé de ce dernier.

Cette mise au point contredit donc ce qui a été rapporté par quelques sites électroniques d'information à propos de Liamine Zeroual. Les mêmes sources ont fait part de leur fort mécontentement suite à la publication d'informations non fondées et non rapportées auprès de sources fiables et dignes de foi.

De telles publications essaimées en direction de l'opinion publique causent le plus grand tort et traduisent un non-respect à la personne de Liamine Zeroual qui a été importuné par des centaines d'appels téléphoniques à cause de ces pratiques d'intox, est-il indiqué. L'on ajoute que Liamine Zeroual est régulièrement victime de ces communiqués infondés que se relayent, notamment les réseaux sociaux. Il a souvent démenti ce qui a été rapporté à son sujet en s'affichant, du haut de ses 76 ans, au seuil de sa demeure, située au quartier Bouzourane (Barika). L'on poursuit que les visites de santé qu'effectue régulièrement Liamine Zeroual sont vites exploitées à des fins d'une propagande malsaine et de grande ampleur comme ce fut le cas lorsqu'il s'est rendu à une clinique privée.