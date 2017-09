SOVAC PRODUCTION Les quatre modèles ouvrent commande

Les commandes pour les véhicules assemblés à l'ouest du pays, à savoir la Seat Ibiza, le VW Caddy et la Skoda Octavia prennent effet, désormais. Les véhicules concernés sont donc la Nouvelle Skoda Octavia 2.0 TDI 143 CH Style, laquelle est au prix de 4 500 000 DATTC. La Seat Ibiza sous les déclinaisons SOL, High et Style. C'est-à- dire respectivement, le modèle 1.6 MPI 90 CH à 2 200 000 DZD, le modèle 1.6 MPI 90 CH à 2 600 000 DZD. Et le modèle 1.6 MPI 90 CH à 2 400 000 DZD. Est également concerné par cette ouverture de commandes le Caddy sous ses deux déclinaisons, à savoir le 1.6 TDI 102 CH Fourgon Business, à 3 320 000, 00 DZD et le 1.6 TDI 102 CH Combi Comfor à 3 800 000,00 DZD. Il est attendu que l'Ibiza connaisse un vrai engouement de la part des clients algériens. L'on croit savoir que les clients ayant opté pour le crédit bancaire, notamment auprès de banques islamiques comme Essalam, ont la possibilité de bénéficier de crédits halal pour l'achat d'une voiture allemande made in Algeria et ce à l'issue d'un long processus de négociations entrepris par l'organisme financier et Sovac Production. Selon Sofiane Djebaïli, président de la branche commerciale de cette banque, le client est appelé à verser un apport qui varie entre 20% et 40% en fonction de son salaire. Sovac Production, partenaire du groupe automobile allemand en Algérie, a démarré sur les chapeaux de roue la production sur le site de Relizane et a annoncé l'enrichissement de son catalogue produits de nouveaux modèles. L'ouverture de commandes pour les modèles produits devient finalement effective. Le Groupe Sovac précise néanmoins que les autres finitions et modèles ne sont pas encore ouverts à la commande.