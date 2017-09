PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA Le 2e tronçon ouvert dans 15 jours

Par Arezki SLIMANI

Ce mégaprojet sera bientôt opérationnel

Projet structurant par excellence, la pénétrante autoroutière de Béjaïa vient de connaître une évolution qui n'est pas sans satisfaire les usagers de la RN 26.

En marge d'une visite effectuée sur les lieux, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a indiqué que «le tronçon de 10 km, séparant la ville d'Akbou et celle d'Ouzellaguen, sera livré dans 15 jours au maximum». C'est le deuxième tronçon de ce mégaprojet qui sera opérationnel dans une quinzaine de jours soit un total de 45 km sur les 100, que compte le projet de la pénétrante autoroutière, qui se présente comme l'un des plus importants dont a été dotée la wilaya de Béjaïa.

Cette évolution heureuse reste le fruit des différentes réunions tenues spécialement pour booster le chantier de la pénétrante autoroutière. Le règlement des problèmes soulevés par l'entreprise chinoise en charge de la réalisation de ce mégaprojet, suite aux interventions du chef de l'exécutif, au niveau du gouvernement, a fini par débloquer le projet.

Le tronçon qui sera ouvert permettra l'évitement de la grande agglomération d'Ighzer Amokrane, soit un gain important en matière de temps. Il s'ajoute à celui ouvert, il y a quelques mois sur 45 kilomètres, soit du point de liaison avec l'autoroute Est-Ouest jusqu'à la ville d'Akbou. Il reste à aménager au mieux la jonction à partir de la localité de Takerietz. Récemment, le wali de Béjaïa a inspecté ce même chantier en compagnie du DTP. Ce dernier s'est enquis de la situation au niveau de la réalisation du tunnel de Sidi Aïch, où des travaux de creusement sont en cours. Cet ouvrage 11 000 mètres reste l'un des plus importants ouvrages d'art retenus dans le cadre de cette pénétrante autoroutière. Il est destiné au contournement de la ville de Sidi Aïch. L'entreprise chinoise en charge de la réalisation a dû recourir au creusement mécanique en raison du danger que représente l'utilisation des explosifs, menaçant des habitations situées sur le tunnel d'écroulement. Les propriétaires des neuf maisons situées au-dessus du tunnel, endommagées suite aux travaux de creusement seront indemnisés. Le paiement dû à l'entreprise par l'Agence nationale des autoroutes (ANA) s'est traduit par l'accélération des travaux. Au final, nous aurons un peu plus de la moitié du projet qui sera opérationnel. Il restera quelque 45 km qui séparent Takerietz et le port de Béjaïa, à achever. La partie Sidi Aich-El Maten reste la plus compliquée car comptant beaucoup d'ouvrages d'art. Il en est de même pour celle qui va de Bir Slam, à l'entrée de la ville de Béjaïa vers le port. Mais si la pénétrante venait à être achevée jusqu'à El Kseur, lieu d'où part le dédoublement de la RN 12, cela soulagera énormément la circulation routière et par ricochet toute une économie étouffée par la saturation des axes routiers RN 12 et 26, mais également la colère des citoyens qui y déborde souvent.