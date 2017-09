RENTRÉE SCOLAIRE À BÉJAÏA Le cnapeste s'insurge

Par Arezki SLIMANI -

La présente rentrée scolaire s'est déroulée sur fond de multiples couacs

Le CNAPESTE prépare une riposte à la hauteur des difficultés rencontrées et des manoeuvres et autres manquements constatés.

Le Cnapeste est mécontent. Son bureau de wilaya a décidé de la tenue de cinq conférences régionales pour faire l'inventaire des différentes propositions et résolutions qui feront l'objet de débat et de décisions lors d'un conseil de wilaya qui suivra ces conférences régionales. Il appelle l'ensemble des délégués des établissements des trois paliers à redoubler d'efforts et à se consacrer effectivement aux tâches syndicales qui leur sont dévolues.

Une menace à peine voilée quant au recours à l'action. Dans une déclaration rendue publique hier, le Cnapeste de Béjaïa a estimé que la présente rentrée scolaire «s'est déroulée sur fond de multiples couacs et de difficultés qui dénotent la légèreté et l'absence de réels préparatifs des services de la direction de l'éducation qui n'ont pas mis les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer une année scolaire dans de bonnes conditions». Il relève en outre que «la gestion du personnel, notamment le mouvement des enseignants, est mené de façon cavalière» et que «le calendrier lié au mouvement n'a pas été respecté, les représentants des enseignants aux commissions paritaires des trois paliers sont mis à dure épreuve». De plus, le Cnapeste affirme aussi que «les situations administratives soulevées antérieurement sont toujours pendantes, des enseignantes et des enseignants sont ponctionnés à tort, des établissements des trois paliers vivent des situations de blocages» et cite comme exemple l'école primaire Ighil Oumessid (Akbou), CEM Aâmriw (Béjaïa), lycée Sidi-Ali Labhar, où l'encadrement administratif et du personnel d'accompagnement fait défaut dans plusieurs établissements de la wilaya...

Le bureau du Cnapeste de Béjaïa cible particulièrement, le bureau du moyen (service du personnel), dont il exige «des mesures urgentes» interpellant le directeur de l'éducation afin de «prendre des décisions adéquates dans l'immédiat à l'effet d'éviter que la situation n'aille à la dérive».

Dans le document rendu public hier, le Cnapeste souligne «les retards excessifs dans la régularisation des situations financières en instance. Quid de la situation financière des stagiaires et des contractuels, de la régularisation des échelons, des promotions, des cas d'erreurs....etc».

Le bureau de wilaya «soucieux de la stabilité et du bon fonctionnement du secteur» dénonce avec la plus grande vigueur «les manoeuvres et les blocages de l'administration à tous les niveaux et sa propension au laxisme et à l'opacité», estimant que «la gestion unilatérale en cours dans le secteur est génératrice de conflits divers».