PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AGROALIMENTAIRE DANS LA MITIDJA Un projet vieux de 15 ans

Par Boualem CHOUALI -

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi

Son efficacité reste tributaire de nombreuses conditions à remplir.

L'ambitieux projet de création d'un pôle pilote de compétitivité agroalimentaire dans la Mitidja annoncé par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi lors d'un séminaire consacré a ce sujet mardi dernier est en fait un projet vieux de 15 ans. C'est en tout cas ce qu' a tenu à rappeler Abdelhamid Bencharif, conseiller en agroalimentaire en marge d'un séminaire sous le thème «appui au développement des entreprises et des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires» organisé par World Trade Center Algiers hier, à l'Ecole nationale supérieure agronomique (Ensa). Pour le conseiller la relance d'un tel projet ne peut être que bien accueillie, mais «reste à savoir si toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse devenir efficient» s'est-il interrogé. Ce dernier a par ailleurs confié à L' Expression que l'intérêt d'un tel projet n'est plus à démontrer «si l'on veut tout au moins réduire notre facture d'importations en besoins alimentaires» a-t-il expliqué. Et d'ajouter «faut-il encore que les pouvoirs publics se décident à donner toute l'importance à cet ambitieux projet». Il nous dira enfin qu'il est prêt à contribuer à ce projet si on venait à le solliciter. Retenons que ce dernier a auparavant donné une conférence où il a mis en exergue les justificatifs et principes de la démarche à suivre qui puissent assurer le développement des entreprises versées dans l'agroalimentaire non sans rappeler les principales causes de l'inefficacité des dispositifs mis en place jusqu'ici. «Elles (les inefficacités) sont dues au fait que les acteurs ne sont pas toujours impliqués par des approches souvent sans préparation au préalable alors qu'ils devraient participer à la méthodologie à adopter», a indiqué le conférencier. Toujours à propos d'appui au développement des entreprises le conseiller a estimé «que le renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs du secteur peut permettre de partager la même vision stratégique et acquérir de bonnes pratiques pour concevoir et mettre en place le dispositif d'appui le plus efficace sur le terrain» Abdelhamid Bencharif a enfin conclu:«Dans notre pays les opportunités de développement des filières agroalimentaires sont nombreuses et de ce fait il est important de mettre en place un service d'appui pour les exploiter si l'on veut diminuer notre facture d'importation en biens de consommation. Chose tout à fait indiquée compte tenu du fait que le pays traverse une crise financière». Autre conférence inscrite au programme du séminaire celle de Ali Daoudi, chef de département économie à l'Ensa sous le thème «stratégie des entreprises, structuration des filières agroalimentaires et construction des pôles territoriaux». Dans cette optique ce dernier a annoncé que son département s'est engagé à contribuer à travers des formations de perfectionnement de haut niveau, à accompagner les entreprises agroalimentaires et les acteurs des filières dans leur processus de modernisation et de consolidation de leurs activités. «En clair nous allons répondre aux attentes spécifiques des entreprises agroalimentaires quelle que soit leur forme d'organisation ou leur taille. «C'est-à-dire leur apporter des techniques et méthodes d'analyse stratégiques moderne et aussi accompagner les cadres dirigeants pour une meilleure compréhension de l'intérêt de moderniser leur outil de travail et aussi le bien-fondé de leur intégration dans la filière et la construction des chaînes de valeur territoriales», a expliqué le chef de département.