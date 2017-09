ORAN Le nouveau front de la promotion immobilière

Par Wahib AïT OUAKLI -

A cause de la crise financière qui l'affecte, l'Etat voudrait donc se débarrasser des affaires non rentables

Il s'agit là d'un pari plus ou moins «fou» que soutient la wilaya d'Oran en sommant les promoteurs immobiliers d'accélérer la cadence des réalisations.

La promotion immobilière constitue le nouveau front qui vient d'être ouvert par le wali d'Oran, Miloud Cherifi. Dans sa rencontre avec les promoteurs immobiliers il a annoncé des mesures radicales allant jusqu'à rayer de la liste, de manière définitive, des promoteurs accusant des retards dans la livraison des projets qui leur ont été confiés. En avertissant de telle sorte, le wali d'Oran a, contre toute attente, identifié le mal qui ronge un tel créneau, la promotion immobilière et plus précisément le logement participatif assisté connu sous l'abréviation de LPA. D'ailleurs, il n'a pas hésité à avancer un chiffre effarant en indiquant que «18% des projets inscrits dans le cadre du développement du logement ne sont pas encore livrés, alors que les travaux sont lancés depuis plus de 10 années».

La promotion immobilière étant ouverte à toutes les entreprises, le secteur privé, ou encore les promoteurs privés, a brillé par sa léthargie. Là encore, le wali est revenu sur le sujet en appuyant ses dires par des bilans étourdissants. «Les promoteurs privés ont réalisé un taux ne dépassant pas 17% contre 83% des chantiers réalisés par les promoteurs du secteur public.» Un tel bilan comparatif révèle nettement que la concurrence, qui s'accroît davantage, est assumée par les offices de l'Etat, en l'occurrence l'Opgi et autres instances en charge du bâtiment.

Les deux secteurs sont appelés à livrer 1060 logements avant la fin de l'année en cours et 113 autres durant le premier trimestre de l'année prochaine, 2018. En ce sens, le wali a mis l'accent sur la nécessité de respecter un tel ultimatum qu'il vient de fixer lui-même. Il s'agit là d'un pari plus ou moins «fou» que soutient la wilaya d'Oran en sommant les promoteurs immobiliers d'accélérer la cadence des réalisations des habitations, d'autant que la demande n'est pas près de prendre du recul.

Le nouvel ordre est donc en cours, à savoir mettre tous les moyens permettant aux promoteurs immobiliers de répondre par leur présence le jour J en accomplissant leur mission et livrer les projets à temps. La rencontre, ayant réuni le wali avec les promoteurs immobiliers, a servi de tribune ayant permis de lever le voile sur les embûches qui entravent la concrétisation des projets lancés, tout en mettant le cap vers d'autres à lancer dans les tout prochains jours. Pour la wilaya d'Oran, il était temps de baliser, en collaboration avec les promoteurs immobiliers, le terrain tout en prenant en compte des décisions fermes annoncées avant de se lancer dans la réalisation d'un autre lot de projets dont le nombre n'est pas encore révélé. Ce nouveau quota de logements à réaliser prochainement constituera, sans aucun doute, la convoitise de plusieurs promoteurs immobiliers, d'où d'ailleurs les mises en garde ingénieusement annoncées par la wilaya, à savoir des mesures «anticipatoires» contre les entreprises accusant des retards dans la concrétisation des projets qu'elles se sont taillés auparavant.

Les connaisseurs des rouages locaux sont allés jusqu'à dire que «le wali d'Oran met en place des préalables devant venir à bout de toutes les embûches marquant la réalisation du logement». Explication donnée par l'un des responsables de l'habitat.

La première phase consiste d'abord à jalonner ledit secteur en mettant en place des garde-fous régissant l'attribution des futurs projets. Et d'ajouter que «les retardataires dans la concrétisation des projets d'Etat ou encore les entreprises défectueuses n'ouvrent tout simplement plus droit à postuler au bénéfice des chantiers du logement. S'agit-il d'une «belle rossée» sinon d'une «petite correction» à infliger contre de telles entreprises dont les propriétaires n'hésitent pas à verser dans des états d'âmes, alors qu'ils sont tenus de se mettre à la besogne au lieu de pénaliser des dizaines de souscripteurs? Rien n'indique le contraire, vu le nombre croissant des promoteurs immobiliers, en particulier ceux relevant du secteur privé, qui se sont taillé d'importants chantiers qu'ils ont laissés à la traîne pendant de longues années alors que des dizaines de familles et demandeurs de logements continuent à crier à l'abandon. A Oran, ce sont 52 promoteurs immobiliers, dont 48 entreprises relevant du secteur privé, qui se disputent le terrain tout en partageant les chantiers rentrant dans le cadre de la réalisation du logement. En attendant, la wilaya mise sur la livraison, cette année, d'un total de près de 10.000 logements, tous types confondus. «Le point sera fait en fin d'année», a-t-on indiqué. La situation urge étant donné que les demandeurs des habitations décentes ne cessent de noircir davantage les listes des souscripteurs.