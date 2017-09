DIRECTION DES FINANCES AU GROUPE VEON, MAISON-MÈRE DE DJEZZY Trond Westlie remplace Andrew Davies

Un nouveau directeur financier vient d'être nommé au groupe Veon (ancien VimpelCom) maison-mère de Djezzy. Il s'agit de Trond Westlie qui vient remplacer Andrew Davies qui a décidé de démissionner de son poste, après quatre années consacrées à la transformation de la société. Trond Westlie rejoindra Veon le 2 octobre 2017 et assumera ses fonctions de Chief financial officer juste après l'annonce des résultats du troisième trimestre de 2017 prévue le 9 novembre 2017. Trond est un cadre financier très respecté et expérimenté, ayant été directeur financier d'AP Moller-Maersk de 2010 à 2016 et directeur financier de Telenor de 2005 à 2009.

Il a précédemment été membre du conseil de surveillance de Veon et président de son comité de vérification entre juillet 2014 et août 2016. Jean-Yves Charlier, P-DG de Veon, a déclaré: «Trond apporte une expérience impressionnante à Veon. Il contribuera de manière significative à la transformation de la société en particulier autour de nos initiatives de croissance numérique et du flux de trésorerie, compte tenu de sa vaste expertise à Maersk et à Telenor. J'ai hâte de travailler avec lui.» Et d'ajouter: «J'aimerais remercier Andrew pour son leadership, son intégrité et son engagement au cours des quatre dernières années.

Il a apporté une contribution majeure pour s'assurer que Veon soit là où il est aujourd'hui - une entreprise revitalisée qui génère un fort flux de trésorerie avec une structure de capital stable et appropriée, ce qui a permis au Conseil d'annoncer une nouvelle politique de dividendes plus tôt cette année». De son côté, Trond Westlie a indiqué: «C'est un excellent moment pour rejoindre Veon. La société opère dans certains des marchés de communication les plus excitants du monde et les fondations sont en place pour contribuer à accroître la croissance et l'efficacité du numérique. Je suis impatient de travailler avec Jean-Yves et le reste de l'équipe de direction afin de profiter des opportunités de croissance exceptionnelles de Veon.»